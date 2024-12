È uscito il nuovo video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nella pellicola dell'orrore che arriva dai produttori di “Exhuma”. Si tratta di un lungometraggio da brividi diretto da Hyun Moon-Seop, che con questa sua nuova opera promette di rompere tutte le regole del genere horror sugli esorcismi. Dal 6 dicembre 2024 esce negli Stati Uniti con Well Go USA, mentre per la data d’uscita in Italia dovremo ancora aspettare

Ma già i primi assaggi offerti dal trailer inquietano parecchio, mostrando cosa succede quando un esorcismo va storto e il cattolicesimo non si rivela in grado di salvare i malcapitati, anzi…

Il cast del film Devils Stay



Nel cast del film horror sull’esorcismo Devils Stay troviamo Park Shin-yang (My Lawyer, Mr. Jo, Man on the Edge, The Big Swindle), Lee Min-ki (Crash, My Liberation Notes, Very Ordinary Couple) e Lee Re (It’s Okay!, Peninsula, Hellbound).

Il film è una produzione di Showbox in collaborazione con I Film Co Ltd e Mayday Studio.

Devils Stay è già uscito qualche settimana fa nei cinema coreani ed è atteso negli Stati Uniti tra pochi giorni, il 6 dicembre 2024. Showbox è anche il produttore del successo a sorpresa di quest’anno, Exhuma, un film horror folkloristico che ha dato un nuovo approccio alla tradizione cinematografica horror dell’esorcismo.

