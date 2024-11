Wicked, in un video promo le reazioni di Ariana Grande e Cynthia Erivo

Cinema

Wicked, le foto del cast alla première stellare a Los Angeles

A poco più di due settimane dall'uscita nelle sale dell'adattamento del celebre musical, la Wicked-mania ha ormai contagiato le star che all'anteprima nella città degli angeli hanno sfoggiato favolosi look stregoneschi. La magia si moltiplica con l'arrivo su red carpet delle star dell'omonimo spettacolo di Broadway. Tutti in rosa pallido e verde smeraldo o con luccicanti abiti da sogno, in omaggio alle aspiranti streghe del Regno di Oz. A cura di Vittoria Romagnuolo

Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e Ariana Grande hanno aperto le danze a Los Angeles per la première di Wicked, film fantastico e musicale che in Italia debutterà sul grande schermo il 21 novembre.

Le tre star, che hanno già iniziato da qualche settimana il tour promozionale globale del titolo, hanno fatto sfoggio anche a Hollywood del loro stile unico, con look che omaggiano i loro personaggi nel film



Ariana Grande ha indossato un look rosa pallido ispirato alla sua Glinda, la futura Strega buona del Sud dell'universo di Oz, all'anteprima della pellicola che negli Usa uscirà al cinema il 22 novembre.

La star della musica e dello schermo ha indossato un custom look col motivo scintillante a quadri di Thom Browne, con la gonna ampia in stile fiaba e la mini mantella sulle spalle. Scarpette di cristallo e fiocchi tra i capelli. In pieno method dressing, con lo styling di Mimi Cuttrell