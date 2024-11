Star Wars, in lavorazione una nuova trilogia scritta da Simon Kinberg

Cinema

In occasione dello 'Star Wars Day', che si celebra in tutto il mondo ogni 4 di maggio, scopriamo insieme gli attori e le attrici che hanno rinunciato ad una parte nella serie creata da George Lucas

L'attore Kurt Russell rifiutò la parte di Han Solo. In un'intervista ha rivelato di non essersi pentito di aver rifiutato il ruolo di Han: " Le cose accadono sempre perché c’è un senso e sono soddisfatto della mia carriera. La mia vita e la mia carriera sarebbero state diverse se avessi fatto Star Wars, ma non ci si può fissare su questo"

A Leonardo DiCaprio era stata offerta la parte di Anakin Skywalker, uno dei personaggi più importanti della trilogia di prequel di Star Wars. L’attore premio Oscar ha in seguito spiegato perché disse di no a George Lucas: "Ho avuto un incontro con Geroge Lucas, ma non mi sentivo pronto a prendere una decisione così importante. Molte persone guardano la mia carriera e le scelte che ho fatto, e dicono che c’è stato un periodo in cui ho inseguito la fama (…) La verità è che penso di essere stato molto coerente con l’idea di attore che volevo diventare".