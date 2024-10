The Dead Don't Hurt, tutto sul western con Viggo Mortensen al cinema

La pellicola, presentata in anteprima al Festival di Toronto 2023 e uscita lo scorso maggio negli Usa, arriva in Italia dal 24 ottobre. Scritta, diretta e interpretata dall'attore statunitense, vede al centro della scena una imperdibile Vicky Krieps



Dopo l'anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, The Dead Don't Hurt - I morti non soffrono, pellicola del 2023 di e con Viggo Mortensen, arriva anche nelle sale italiane dal 24 ottobre, dopo la distribuzione negli Stati Uniti nella scorsa primavera e dopo l'anteprima mondiale al Festival di Toronto del 2023.

Mortensen, alla sua seconda regia cinematografica dopo Storia di un padre (2020), si è gettato a capofitto nel selvaggio West, un orizzonte narrativo che ancora appassiona gli autori del cinema a stelle e strisce, visto nuovamente attraverso gli occhi di uomini e donne, proprio come è accaduto anche in Horizon di Kevin Costner.

Con Mortensen, sullo schermo, c'è Vicky Krieps, un'eroina fortissima che emozionerà il pubblico.



La trama: una famiglia nel selvaggio West

Holger (Viggo Mortensen), un ex soldato danese, e Vivienne (Vicky Krieps), una venditrice di fiori franco-canadese, si conoscono a San Francisco, si innamorano e decidono di costruire il loro futuro stabilendosi in Nevada, in un territorio di frontiera dove tutto è sempre sull'orlo di precipitare nei duri giorni della Guerra di Secessione e della conquista delle terre vergini.

Il rapporto tra i due mette in evidenza la forza della donna, determinata e indipendente, al punto da mandare avanti la casa quando Olsen si arruola volontario nell'esercito dell'Unione.

Mentre l'uomo è lontano, Vivienne trova impiego in un saloon dove subisce uno stupro. Quando Holger torna, diventando lo sceriffo della comunità, verrà a sapere della nascita del piccolo Vincent che l'uomo crescerà come suo figlio.

La vita scorre ma la famiglia non smette di essere preda del destino. Vivienne comincia a manifestare i sintomi di una malattia che la farà morire precocemente e Holger e Vincent prenderanno la loro strada, tra mille difficoltà.

Mortensen mescola le carte del tempo e mostra gli eventi montandoli per dare al racconto ritmo, suspense ed epicità.

Senza retorica e con un punto di vista femminile, l'autore restituisce alle donne il loro ruolo decisivo nella fondazione dell'America e nella famiglia, il vero tema del film. approfondimento Kevin Costner sta girando Horizon 3

Vicky Krieps, figura centrale della storia (e del cast) Il West come cornice di una storia autentica e senza tempo, con protagonisti che impegnano la propria volontà per costruire le proprie esistenze da zero, confrontandosi con l'altro e scontrandosi coi nemici, col destino e con la Storia.

Viggo Mortensen, che non è estraneo a questi scenari (nella sua filmografia ricordiamo Appaloosa di Ed Harris), costruisce un dramma scegliendo di dare risalto nella storia alla sua protagonista, Vicky Krieps, la lussemburghese che si è distinta per Il filo nascosto.

Vivienne è una donna che crea il destino con le sue mani, che unisce le storie degli altri anche quando non c'è più, una di quelle figure femminili a cui l'America deve molto e a cui oggi, attraverso le storie sullo schermo, restituisce meriti negati per troppo tempo.

Mortensen, che della pellicola è anche co-produttore, ha coinvolto nel cast di The Dead Don't Hurt - I morti non soffrono anche Solly McLeod, Danny Huston, Tom Bateman e Ray McKinnon. leggi anche Festa del Cinema di Roma 2024, a Viggo Mortensen premio alla carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Movies Inspired (@moviesinspired_official) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie