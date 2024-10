3/12 ©Webphoto

FROM HERE TO ETERNITY – Film del 1953 diretto da Fred Zinnemann, racconta le vicende sentimentali del plotone americano di stanza a Pearl Harbour nel 1941. In questo film Burt Lancaster interpreta il sergente Milton Warden, che inizia una relazione sentimentale con la moglie del capitano Holmes, Karen (Deborah Kerr). A fare scandalo fu la scena del bacio nella risacca tra i due (che in quel periodo erano amanti anche fuori dal set) che rischiò la censura