9/9 ©Webphoto

Isabelle Fuhrman interpreta Claire, la sopracitata ex bambina la cui madre all’inizio del film moglie muore arsa in una mini-escape room congegnata dal marito e che, una volta cresciuta, accuserà suo padre di tenerla prigioniera. Ecco Isabelle Fuhrman nel 2024 in occasione dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Nata a Washington nel 1997, Fuhrman è diventata nota a livello mondiale come attrice bambina interpretando la psicopatica Esther nell’horror Orphan (2009), riprendendo poi il ruolo anche nel prequel Orphan: First Kill (2022)