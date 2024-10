Ravenna Nightmare Film Fest, il programma della XXII edizione

Dal 15 al 19 ottobre al Teatro Rasi, appuntamento con la suggestiva kermesse dedicata al lato oscuro del cinema. Tra film e cortometraggi in concorso, tra gli eventi da segnalare la medaglia al valore a Federico Zampaglione, la masterclass con il grande documentarista giapponese Hara Kazuo (premiato con l'anello d'oro), il tributo al 60.mo anniversario di "Chinatown" di Roman Polanski e un omaggio ai 90 anni di Paperino

Ravenna Nightmare Film Fest, è tornato. Uno spazio privilegiato dedicato all'horror, al thriller, al noir. Da 15 al 19 ottobre, l'edizione 2024 al Teatro Rasi di Ravenna sarà possibile scoprire un programma stimolante e variegato. Quest'anno la selezione si è chiusa con 921 opere provenienti da 62 paesi, di cui 5 parteciperanno al concorso internazionale lungometraggi. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO

Mariangela Sansone, co-direttrice Ravenna Nightmare Film Fest, presenta i film in concorso "Per questa edizione 2024, la sezione dedicata ai film in concorso offre una serie di lavori estremamente diversi l’uno dall’altro, per soddisfare un pubblico di anno in anno sempre più eterogeneo. Con la selezione di 2024 abbiamo voluto valorizzare soprattutto opere che, oltre che esplorare i confini narrativi ed estetici della settima arte, come nella nostra tradizione, cercano di innescare nello spettatore la scintilla di riflessioni più profonde, nel tentativo di assicurare che il Nightmare Festival possa continuare ad accompagnare i propri affezionati e nuovi ospiti in un percorso di continua ricerca artistica. Il concorso si addentra nei territori dell’arte cinematografica e i cinque film selezionati, tutti da scoprire, esplorano senza timore i nuovi linguaggi della contemporaneità. Vi aspettano opere estreme e irriverenti come Vampire Zombies... from Space!, diretto da Michael Stasko, in cui appaiono, tra gli altri, Judith O’Dea, volto iconico di Night of the Living Dead, e Lloyd Kaufman, mitico fondatore della Troma; El Santo, dell’argentino Carbonere, opera cupa e tagliente; il polacco The Horse Tail, diretto da Justyna Luczaj, un’immersione in un immaginifico surreale e fiabesco; il bulgaro PHI 1.618, una favola distopica e dark portata in scena dal regista Theodore Ushev; e The Severed Sun, film inglese, diretto da Dean Puckett, un affresco di elegante inquietudine." THE SEVERED SUN di Dean Puckett - Inghilterra, 2024, 80’ 16 ottobre ore 15.30

EL SANTO di Juan Agustín Carbonere - Argentina, 2022, 84’ 16 ottobre ore 18.00

PHI 1.618 di Theodore Ushev - Bulgaria/Canada, 2022, 91’ 17 ottobre ore 18.30

THE HORSE TAIL di Justyna Łuczaj-Salej - Polonia, 2023, 76' 18 ottobre ore 18.00

VAMPIRE ZOMBIES... FROM SPACE! di Michael Stasko Canada, 2024, 95’ 19 ottobre ore 15.30 approfondimento Roman Polanski compie 90 anni, i suoi 12 migliori film

CONCORSO EUROPEO CORTOMETRAGGI MÉLIÈS D'ARGENT Il concorso cortometraggi di quest’anno si arricchisce di una nuova sezione e di un nuovo premio. 10 cortometraggi, di cui 6 in anteprima italiana, si sfideranno per conquistare il famigerato Méliès d’Argento! In questa selezione esploreremo il meglio della produzione fantastica del vecchio continente, atterrando in luoghi noti e meno noti, tra feste adolescenziali ad alto tasso di feromoni, deserti danteschi, case stregate e città gentrificate (che fanno forse più paura), il tutto con una buona dose di animazione, spesso made in Italy. CHEW di Felix Dobaire - Francia | 2024 | 20’

URBAN di Luso Martinez - Spagna | 2024 | 19’

MOVING PARTS di Hugo Docking - Inghilterra | 2024 | 3’

GOD’S ANUS di Jan-David Bolt - Svizzera | 2024 | 12’



LA NOTTE È UN GIORNO DISPARI di Vincenzo Giordano - Italia | 2024 | 20’

THE COST OF FLESH di Tomas Palombi - Francia | 2023 | 10’

DAGON di Paolo Gaudio - Italia | 2024 | 6’

TAKO TSUBO di Eva Pedroza, Fanny Sorgo - Austria/Germania | 2024 | 6’

DON’T TALK TO STRANGERS di Imanol Ortiz López - Spagna | 2023 | 5’

PLAYING GOD di Matteo Burani - Italia/Francia | 2024 | 9’

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI Il concorso internazionale quest’anno si compone di 8 film provenienti dai quattro angoli del mondo di cui 5 in anteprima europea. Il programma ci permetterà di affrontare lunghi viaggi fisici e metaforici, discutere di vita e di morte, ridere e piangere e soprattutto ribellarsi allo status quo, mettendo in discussione gli stereotipi e i luoghi comuni. Preparatevi a incontrare mostri e salvatori e mettere in discussione la vostra capacità di distinguere i primi dai secondi. Sarà il pubblico in sala a decretare il vincitore del solo e unico anello d’argento targato Ravenna Nightmare Film Fest, creato dal maestro orafo Marco Gerbella. Inoltre, lo staff di WeShort, piattaforma streaming interamente dedicata al formato corto, attribuisce il WeShort Award ad un cortometraggio scelto tra quelli che compongono la selezione di quest’anno: un abbonamento 4Life alla piattaforma per il o la regista, e la possibilità di mostrare le proprie opere tramite WeShort. 4 STINET di Jonida Koçi, Bujar Alimani - Albania | 19’

CHHAYA di Sophiyaa Nayar - USA | 2023 | 7’

INTELLIGENCE di Jeanne Frenkel, Cosme Castro - Francia | 2023 | 14’

RED FLAG di Malin Barr, Cleo Handler - Stati Uniti | 2023 | 13’

RING NECK di Vasili Manikas - Canada | 16’

SMILEY di Ben Manhanke - UK | 2024 | 19’

WANDER TO WONDER di Nina Gentz - Paesi Bassi | 2023 | 9’

YOU CAN GO HOME WHENEVER YOU WANT di Matthew Paul Everitt - USA | 2023 | 25’

INCONTRI LETTERARI Il festival GialloLuna NeroNotte, organizzato dall’Associazione culturale Pa.Gi.Ne. di Ravenna, celebra le opere letterarie riconducibili ai generi giallo e noir. Nato nel 2003 come rassegna multidisciplinare, proporrà, durante l’edizione 2024 del Ravenna Nightmare Film Fest, un calendario di presentazioni, curate da Nevio Galeati, scrittore, giornalista e direttore di GialloLuna NeroNotte. Tutti gli incontri letterari sono moderati dallo scrittore e giornalista Nevio Galeati. PAPERINO COMPIE 90 ANNI. LO STATO DEL FUMETTO Incontro con Riccardo Crosa, Davide Reviati e Gianni Sedioli Venerdì 18 ottobre - ore 18.00 STORIA, MEMORIA E MISTERI Presentazione del libro Le lunghe ombre fredde di e con lo scrittore Eraldo Baldini Sabato 19 ottobre - ore 18.00 DECLINAZIONI DEL DOLORE Incontro con Stefano Mazzesi e Giuliano Pasini approfondimento Paperino compie 90 anni, il personaggio che ci somiglia di più

60.mo anniversario del film Chinatown "Ambientato nella Los Angeles degli anni '30, Chinatown racconta la storia del detective privato J.J. Gittes (Jack Nicholson), specializzato in casi di infedeltà coniugale. Un giorno, Gittes viene assunto da una donna che si spaccia per Evelyn Mulwray per indagare sul marito, Hollis Mulwray, ingegnere capo del Dipartimento delle Acque e dell’Energia di Los Angeles. Dopo aver scoperto che Hollis è coinvolto in qualcosa di più grande di una semplice relazione extraconiugale, Gittes si ritrova intrappolato in un complotto che riguarda la gestione dell'acqua della città e una rete di corruzione." Il film verrà proiettato sabato 19 ottobre alle 10:00 approfondimento Roman Polanski compie 90 anni, i suoi 12 migliori film

Masterclass con Hara Kazuo, premiato con l'anello d'Oro Per mezzo secolo, Hara Kazuo ha sfidato con le sue opere una società irrazionale. Dai suoi primi lavori, che saranno proiettati durante il XXII Ravenna Nightmare Film Fest, al suo ultimo lavoro, Minamata Mandala, il regista parlerà delle lotte legate al processo di produzione artistica e della filosofia a cui è arrivato come documentarista. Hara Kazuo è senza dubbio il più importante documentarista vivente del Giappone. Di lui Michael Moore ha detto che è "un fratello, uno spirito affine, una ispirazione". Salito alla ribalta internazionale con Avanza, avanza, esercito divino! [Yuki yukite, shingun] del 1987, premiato a Berlino e a Parigi, si è dedicato al cinema quasi per caso, dato che il suo interesse primario era la fotografia. Nato a Ube – come recita il suo profilo ufficiale – "l’8 giugno del 1945 nel mezzo di un bombardamento aereo", a 21 anni si trasferisce a Tokyo per frequentare la Scuola superiore di fotografia. Qui fa l’incontro fondamentale della sua vita, quello con Kobayashi Sachiko, poi divenuta sua moglie, che studiava sceneggiatura cinematografica. Con lei è nato un sodalizio artistico e di lavoro, che segna tutta la carriera di Hara. Nel 1971 fondano la propria casa di produzione la Shisso production, con cui realizzano il film d’esordio, Addio CP [Sayonara CP] del 1972. Il suo più recente progetto è Minamata Mandala (2020), un documentario in tre parti della durata di 372 minuti, frutto di oltre 15 anni di riprese, che mostra le vittime della sindrome di Minamata, causate dall’inquinamento al metilmercurio, in lotta per ottenere un risarcimento e un riconoscimento legale. "Realizzo documentari da più di 50 anni e nei miei lavori ho sempre ritratto gente comune che resiste al potere. Io protagonisti ed io siamo la stessa cosa. Quello che mi sento di dire è che se la gente comune vuole la felicità e la pace, non ha altra scelta che lottare contro il potere." SABATO 19 ottobre alle ore 11:00 presso Teatro Rasi! Incontro gratuito previa iscrizione, per prenotare mandare una mail a info@ravennanightmare.it.

Medaglia al valore a Federico Zampaglione Nel corso di questa serata, nata in occasione dell’arrivo a Ravenna di David Lynch nel 2017, il festival assegna il premio Medaglia al Valore, realizzato dall’artista mosaicista Dusciana Bravura, ai registi e alle registe che, con le loro opere, hanno contribuito in modo significativo alla ricerca e alla sperimentazione narrativa, addentrandosi in nuovi e originali percorsi. La nostra manifestazione, nell’ottica di rendere omaggio al cinema italiano di genere, ha già premiato registi cult come Liliana Cavani, Manetti Bros e Roberto De Feo. In occasione della XXII Edizione del RNFF, la Medaglia al Valore sarà consegnata a Federico Zampaglione, cantautore, regista e sceneggiatore italiano, frontman dei Tiromancino, di cui desideriamo presentare lo strepitoso "Shadow", film omaggio del genere horror italiano degli anni settanta e ottanta con citazioni nei confronti di cineasti come Mario Brava, Dario Argento e Lucio Fulci e ispirato a pellicole del genere come Un tranquillo weekend di paura e Non aprite quella porta. La serata sarà una celebrazione di Zampaglione e della sua arte a 360 gradi, ricca di grandi sorprese. Nato a Roma nel 1968, Federico Zampaglione è cantautore, regista, co-produttore, sceneggiatore e musicista. Nel 1989 fonda i Tiromancino, di cui è frontman. Negli anni ha curato la sceneggiatura e la regia per alcuni videoclip. Nel 2006 debutta nel mondo del cinema come regista realizzando il suo primo lungometraggio intitolato "Nero bifamiliare". A maggio 2010 esce nelle sale il suo secondo film, "Shadow" che vince i Nastri d’Argento come miglior colonna sonora. Evento a ingresso gratuito su prenotazione. Per prenotare mandare una mail a info@ravennanightmare.it approfondimento The Well, la recensione del film horror di Federico Zampaglione

Opening Fest La serata di Opening, istituita nel 2017 dedicata al maestro David Lynch è diventata un appuntamento imperdibile. L’intera giornata di martedì 15 ottobre sarà caratterizzata da eventi straordinari! La giornata inizia alle 10:00 con una proiezione riservata agli istituti scolastici di Ravenna:"THE ANIMAL KINGDOM - IL REGNO ANIMALE", un film diretto da Thomas Cailley Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, per la proiezione del film "IL LUNGO ADDIO" di Robert Altman, scelto dal Cineclub Deserto Rosso, nato nel 2024 per celebrare i quarant'anni di attività di Start Cinema, composto da studenti universitari, cinefili, cultori del cinema e appassionati di eventi artistici e culturali. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza cinematografica insieme a noi! Dalle 15:30 scopri la magia della Cerimonia del Tè con Ottobre Giapponese. Questo incantevole rito unisce molteplici arti tradizionali giapponesi, utilizzando strumenti in ceramica, lacca, bambù e metallo, realizzati da esperti artigiani. Ogni elemento è frutto di un'attenta ricerca artistica, e ogni movimento ha uno scopo preciso, rendendo l'esperienza autentica e affascinante. Preparati ad uno straordinario viaggio nel cuore della cultura giapponese! Dalle 18:30 per un evento imperdibile dove cinema e cibo si fondono in un'esperienza unica! Niccolò Califano, insieme allo scrittore Matteo Cavezzali, ci svelerà la genesi del suo monologo "Mangiare tutto!". E, per rendere l'esperienza ancora più speciale, ci sarà un delizioso assaggio finale Infine, alle ore 21.00, l'opportunità di assistere a una straordinaria performance: la proiezione del film HÄXAN, capolavoro del cinema muto del 1922, la cui sonorizzazione è stata realizzata dagli studenti del Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna, che metteranno in musica un’opera di Benjamin Christensen. La giornata dell'Opening Fest è a ingresso gratuito su prenotazione