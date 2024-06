Paperino compie 90 anni, il personaggio che ci somiglia di più

Il 9 giugno del 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, debuttava ufficialmente sullo schermo Donald Duck. Per diventare, nel giro di poco tempo e per sempre, il personaggio più amato tra quelli di Walt Disney ascolta articolo

Con il cortometraggio animato La gallinella selvaggia, distribuito nelle sale americane il 9 giugno 1934, faceva la sua prima apparizione ufficiale un personaggio destinato a diventare il più amato della grande famiglia di topi e paperi di Walt Disney. Paperino compie 90 anni e ancora oggi sembra essere il personaggio di fantasia meglio in grado di rappresentare l’uomo medio, uno di noi con tutti i nostri pregi e i nostri difetti.

Il più umano dei paperi Zio premuroso e fidanzato fedele, pasticcione e iracondo, irrimediabilmente sfortunato e pure un pizzico invidioso. Nato pigro e indolente (così veniva rappresentato nei primi corti), è finito per essere trascinato in una serie di magnifiche avventure in giro per il mondo al seguito dello Zio Paperino e dei nipotini Qui, Quo e Qua. Su carta come al cinema, ha sempre rappresentato il meglio e il peggio del potenziale umano. leggi anche Topolino presenta: La strada, quando Fellini incontrò Walt Disney

Paperino contro Hitler Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato pure il protagonista di un cortometraggio di propaganda antinazista, Der Fuehrer's Face, premiato con l’Oscar. Nel cartone, Paperino viveva un incubo nazista, trasformandosi in perfetto seguace di Hitler, per poi svegliarsi alla fine e scoprire che era tutto un sogno, abbracciando un modellino della Statua della Libertà nella sua stanza. leggi anche Manzoni secondo Topolino, un topolibro e una nuova storia a fumetti

Con Topolino e Pippo e nelle vesti di supereroe In altri cortometraggi è apparso spesso in team up con Topolino e Pippo, in vacanza in roulotte o nei panni di acchiappafantasmi. Quasi sempre imperfetto umanissimo antieroe, si è comunque saputo trasformare in imbattibile supereroe, con le maschere di Paperinik e PK, capace di sconfiggere criminali e minacciosi alieni. leggi anche Pippo compie 90 anni, le origini e il successo di un personaggio unico

E che si trovi alle prese con i pasticci di Paperoga, a litigare con Anacleto Mitraglia, a rodersi il fegato per l’ennesimo colpo di fortuna di Gastone o a combattere contro i potenti evroniani, Paperino trova sempre un modo per cavarsela. E anche quando perde vince comunque perché, da Carl Barks a oggi, nessun personaggio di fantasia, su carta o pellicola, ha saputo raccontarci così bene. leggi anche Fabio Celoni racconta Il Destino di Paperone su Topolino