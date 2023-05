Manzoni secondo Topolino, un topolibro e una nuova storia a fumetti

Topolino, celebra i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni con una doppia uscita in edicola. Sul Topolino 3521 di mercoledì 17 maggio arriva la storia Zio Paperone e il troppo vero storico , sceneggiata e disegnata da due straordinari maestri del fumetto made in Disney quali Alessandro Sisti e Paolo Mottura, nella quale i lettori saranno portati a Milano alla ricerca di un inedito manzoniano.

Il ritorno di Ducktopia

Ma il numero 3521 di Topolino è davvero ricchissimo di storie rilevanti. Sulle pagine del settimanale fa infatti ritorno la saga di Ducktopia, ideate da Francesco Artibani e Licia Troisi, che tornano in team per L’ombra di Ducktopia, con i disegni magistrali di Francesco D’Ippolito. Si riprende dunque il viaggio con Topolino, Pippo, Paperino e la loro allegra brigata in un regno magico e pieno di creature d’ogni genere. Chi volesse riscoprire i primi 3 episodi della saga (Lo scacciatore di mostri, Lo specchio del buio e Il grande incanto), dal 25 maggio in fumetteria e su Panini.it li arrivano raccolti per la prima volta in formato cartonato nel “Topolino Extra” Ducktopia, che contiene anche un corposo apparato redazionale con contributi autoriali e materiale inedito.