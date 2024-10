Antonio Albanese compie 60 anni, ecco suoi migliori film

9/15 ©Webphoto

In Qualunquemente, il candidato sindaco di Marina di Sopra intende riportare la legalità in paese. La parte della popolazione che proprio non accetterebbe mai di convivere con scontrini fiscali e tasse, ossia la parte “furba” e con le mani in pasta, decide allora di schierare Cetto La Qualunque, un boss di ritorno da un periodo di latitanza. Disonesto, corrotto, sboccato e volgarissimo, il pregio di Cetto è che ne va fiero. Per lui il fiore all’occhiello è proprio la sua disonestà. Il film ha un sequel Cetto c'è, senzadubbiamente (2019)