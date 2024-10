Terrifier 3, il nuovo atto della saga horror traumatizza il pubblico

La saga dell’orrore che segue un clown assassino è nota per il suo "gore" estremo, ma il terzo atto sta superando di gran lunga i primi due, rivelandosi il più "traumatizzante" di tutti. Dopo che il precedente film aveva causato fughe di massa e conati di vomito, questa ennesima opera da brivido non è da meno. Anzi, provoca agli spettatori proprio un’ondata di vomito nei cinema

È uscito Terrifier 3, il nuovo film della saga Terrifier che si rivela ancora più scioccante del secondo, per non parlare del primo...

La serie cinematografica dell’orrore che segue un clown assassino è nota per il suo "gore" estremo, ma il terzo atto sta superando i primi due, rivelandosi il più "traumatizzante" di tutti. Dopo che il precedente capitolo dell’epopea da brivido aveva causato fughe di massa e conati di vomito, questa ennesima opera da brivido non è da meno e, anzi, provoca agli spettatori proprio un’ondata di vomito nei cinema.

Terrifier 3 è diventato virale dopo che gli spettatori hanno iniziato a rigurgitare copiosamente nelle sale cinematografiche in cui si trovavano per guardare la pellicola. Il che ha provocato fughe di massa e ha causato malori in sala durante la sua prima proiezione.

Terrifier 3 è stato proiettato negli Stati Uniti e nel Regno Unito questa settimana, lasciando alcuni fan "traumatizzati" per la violenza e il gore estremi.



