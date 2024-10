James Dean, in lavoro un biopic tratto da memoir di un presunto amante

Un biopic su James Dean, che intende esplorare la vita personale del leggendario attore, è ora in lavorazione. Come riporta in esclusiva The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore e regista Guy Guido ha acquisito i diritti dell’autobiografia Surviving James Dean, pubblicata nel 2006 da William Bast, che è scomparso nel 2015 all’età di 84 anni. Per sviluppare il film, che dovrebbe condividere lo stesso titolo, Guido è ora alla ricerca di potenziali produttori e degli attori protagonisti. “Voglio trovare il team giusto con cui collaborare. Produttori che comprendono la gravità e l’importanza di una storia come questa, specialmente nel clima sociale diviso di oggi”, ha spiegato il regista, già autore nel 2018 del documentario Madonna + The Breakfast Club. “Sono ossessionato dall’idea di trovare il look giusto quando si tratta di fare casting e dirigere un film su una persona famosa”, ha proseguito. “Voglio che le persone si sentano come se stessero guardando il vero James Dean sullo schermo”. Finora, James Franco è stato il volto dell’attore nel film tv James Dean del 2001. Il libro Surviving James Dean racconta l’incontro tra William Bast e James Dean, avvenuto in occasione del programma teatrale alla UCLA quando i due ragazzi avevano 19 anni. Prima compagni di stanza, poi amici stretti, i due sarebbero infine diventati amanti. Per non danneggiare la carriera di Dean, che intratteneva relazioni con star femminili, i due avrebbero mantenuto privata la loro avventura, ma Bast non avrebbe mai smesso di sperare che un giorno avrebbero vissuto di nuovo insieme. Nel 1955, cinque anni dopo la loro conoscenza, il leggendario interprete è tuttavia morto in un incidente stradale all’età di 24 anni. I due film cult Gioventù bruciata e Il gigante, dove aveva recitato come protagonista, sono usciti dopo la sua morte.