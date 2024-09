Vangelo secondo Maria è in esclusiva su Sky. La recensione del film

Tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti, il film Sky Original di Paolo Zucca è in onda domenica 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky la pellicola sarà disponibile on demand anche in 4K. Il lungometrraggio è una rilettura poetica e originale della storia d’amore tra Maria di Nazareth e San Giuseppe. Un'opera suggestiva, ambientata in una Sardegna arcaica ed evocativa dall’abbacinante bellezza. Nel cast anche Maurizio Lombardi nei panni di Erode

La poesia e la prosa danzano in Vangelo secondo Maria, il film Sky Original, presentato fuori concorso alla 41a edizione del Torino Film Festival. La pellicola è in onda domenica 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Un progetto che viene da lontano come la luce delle stelle. Avrebbe, infatti, dovuto essere l'opera prima diretta da Paolo Zucca, dopo il folgorante cortometraggio L’arbitro datato 2009. E forse è stato un bene attendere tutti questi anni. Parimenti a certi rossi di estremo pregio, sottoposti a complessi procedimenti prima di venire imbottigliati, la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Barbara Alberti pubblicato nel 1979 necessitava di tempo.

Una storia di amore e libertà

Il risultato finale è un’opera intrisa di meravigliosa semplicità, di ricchezza frugale. Un’opera consapevole dell’operazione compiuta da Pasolini con il vangelo secondo Matteo, e al tempo stesso innovativa nella messa in scena e portatrice di una sensibilità contemporanea. Tra riferimenti a Enki e Enlil, dei della mitologia mesopotamica, una pellicola coraggiosa che ci parla attraverso immagini potentissime di libero arbitrio, di conoscenza, di libertà, di patriarcato, ma soprattutto di amore. Per citare la prima lettera dell'apostolo ed evangelista Giovanni “Amiamoci a vicenda, perché l’amore viene da Dio; e chi ama gli altri dimostra di essere nato da Dio e di conoscerlo. Chi invece non ama gli altri, non conosce Dio, perché Dio è amore".