Inter. Due Stelle sul cuore, il docu-film in uscita oggi al cinema

Potete guardare il trailer ufficiale di Inter. Due Stelle sul cuore nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

L’opera celebra il ventesimo scudetto della squadra: un traguardo raccontato con testimonianze e contenuti inediti. Il docufilm è diretto da Carlo A. Sigon e racconta l’impresa compiuta dalla squadra, che ha ottenuto il ventesimo scudetto, conquistato l'anno scorso. L’obiettivo centrato lo scorso anno ha visto, chiaramente, un tripudio per ciò che concerne la tifoseria nerazzurra, tra gente comune e Vip di ogni tipo uniti per festeggiare questo notevole traguardo della propria squadra del cuore.

Esce oggi nelle sale cinematografiche italiane Inter. Due Stelle sul cuore, il docu-film che si pone come un film-evento. Sarà proiettato nei cinema da giovedì 19 settembre fino al 25 settembre con Nexo Studios.

approfondimento Inter, "Ho fatto un sogno": arriva la canzone per lo scudetto

Da notare è come questo traguardo sia molto importante per l'Inter, perché con il 20º scudetto ha conquistato la sua seconda stella, anticipando il Milan, che è a 19.

Inter. Due stelle sul cuore è stato concepito dalla società Inter e dalla casa produttrice Filmaster come un film evento, un regalo non solo per i tifosi ma anche per tutti gli appassionati di calcio e di sport in generale. Il lungometraggio di genere documentario ripercorre a tappe tutta la storia della squadra nerazzurra verso la conquista del tricolore.

La narrazione procede a ritroso: si parte dal derby che ha confermato la festa, si passa poi per le strade di Milano fino a offrire a tutti l'accesso al campo, agli spalti, al centro sportivo di Appiano Gentile, agli spogliatoi e al quartier generale dell'Inter.

Inter. Due stelle sul cuore permette ai tifosi di godersi un gustoso dietro le quinte delle giornate storiche del campionato 2023-2024, attraverso testimonianze esclusive, materiale inedito e racconti. Ci sono le parole del Mister Inzaghi e dei nerazzurri in campo, ma anche i racconti di fan accanitissimi, da Luciano Ligabue a Rose Villain, da Gabriele Salvatores a Matilde Gioli, giusto per citare alcuni dei tanti nomi dei supporter dell'Inter.

La produzione

Inter. Due stelle sul cuore è prodotto da Filmmaster in collaborazione con Red Joint Film e Inter Media House.

La distribuzione in sala è curata da Nexo Studios con i media partner La Gazzetta dello Sport e Coming Soon, e Radio 105 come Radio Partner.

Per conoscere l'elenco delle sale che proietteranno il film nei giorni dell'evento, e per comprare in prevendita i biglietti, si faccia riferimento al sito ufficiale dell'Inter.



Trovate il trailer ufficiale di Inter. Due Stelle sul cuore nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.