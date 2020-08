Da "Bonimba" alla maglietta di Sforza: l'Inter al cinema

8/9

"Tifosi" (Neri Parenti, 1999). Macedonia di gag e battute attorno al calcio: l'Inter entra nell'episodio in cui il chirurgo laziale Cesare Proietti (Christian De Sica) entra in rotta di collisione con il pilota d'aerei interista Carlo Colombo (Enzo Iacchetti), suo futuro consuocero, in occasione di un Lazio-Inter.