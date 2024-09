Speak No Evil, il remake horror di Blumhouse da brivido

La vacanza di Paddy (personaggio interpretato dall’attore britannico James McAvoy) sprofonda nell'inferno nel terrificante remake del film horror danese del 2022. Il divo inglese interpreta un padre con un lato oscuro. Ma se il film originale era più che altro una commedia nera sui buoni costumi (benché classificato nel genere dell’orrore), qui invece brividi e incubi sono garantiti. Scopriamo la storia e gli interpreti di questo nuovo bocconcino per palati di scream-lover



Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche. Oggi, giovedì 12 settembre 2024, esce al cinema (distribuito da Universal Pictures) la pellicola del 2024 scritta e diretta da James Watkins, che è il remake dell'omonimo film del 2022 diretto dal regista danese Christian Tafdrup.

Alla base di tutto quanto, c'è la vacanza di Paddy, il personaggio interpretato dall’attore britannico James McAvoy (che prende il posto del danese Morten Burian nel ruolo che nell’originale andava sotto il nome - tipicamente targato Danimarca - di Bjørn). La suddetta vacanza sprofonderà nell'inferno nel terrificante remake horror di Blumhouse del film del 2022. Il divo inglese interpreta un padre con un lato oscuro. Ma se il film originale era più che altro una commedia nera sui buoni costumi (benché classificato nel genere dell’orrore), qui invece i brividi sono garantiti. Scopriamo la storia e gli interpreti di questo nuovo bocconcino per palati di scream-lover. Potete guardare il trailer ufficiale di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Un invito per una vacanza in una casa di campagna Il racconto è quello di una famiglia che invita due amici a trascorrere una vacanza nella loro casa, situata in un contesto bucolico di un’idilliaca e remota campagna del Regno Unito. Ma il viaggio si tramuterà in un incubo a occhi aperti: la situazione prenderà infatti una piega sinistra e inimmaginabile.

Gà dal primissimo trailer, svelato lo scorso aprile, il livello di terrore e inquietudine era notevole, diciamo che si poteva tagliare con il coltello.

Il personaggio di McAvoy diventa sempre più furioso con i suoi figli perché non eseguono il ballo folk “Cotton Eyed Joe” come lui desidera. Ovviamente, questo è solo il minore dei problemi per gli ospiti della sua dimora…

Il resto del trailer è un concentrato di modi sempre più creativi per mettere a disagio i propri amici, tutte metodologie in cui il protagonista Paddy sembra davvero un fuoriclasse. approfondimento Film horror, le 40 scene più spaventose

La trama

Louise e Ben Danton sono due coniugi statunitensi che partono per una vacanza in Italia assieme alla loro unica figlia, Agnes. Quest’ultima è interessata da un disturbo dello spettro autistico. In Italia conoscono e fanno amicizia con Paddy, Ciara e il loro figlioletto Ant, molto taciturno e caratterizzato da una disabilità. Una volta tornati negli Stati Uniti, i Danton ricevono un invito dai nuovi amici, che chiedono di andare a trascorrere un week-end nella loro casa nella campagna inglese. I Danton accettano di buon grado l'invito ma ben presto si renderanno conto, loro malgrado, di essere caduti in una trappola… approfondimento Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, una clip esclusiva

Il cast

Il film vede come protagonista l’attore britannico James McAvoy, qui nel ruolo di Paddy. Al suo fianco, c’è Aisling Franciosi, attrice irlandese classe 1993 che interpreta sua moglie, Ciara. Il giovane Dan Hough recita nel ruolo del figlio della coppia, Ant. Dall’altra parte della “barricata”, invece, troviamo i Dalton: Mackenzie Davis è Louise Dalton, Scoot McNairy è suo marito Ben e infine Alix West Lefler la loro figlia, Agnes.

Completano il cast Kris Hitchen nei panni di Mike e Motaz Malhees in quelli di Muhjid.

approfondimento Speak No Evil, tutto quello che c'è da sapere sul film

Watkins elogia la “dualità” di McAvoy

Il regista James Watkins aveva presentato in anteprima il trailer al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di sale cinematografiche che si è svolta a Las Vegas. Il regista in quell’occasione aveva elogiato la dualità di McAvoy, che riesce a offrire interpretazioni decisamente spaventose in film come Split e Glass benché nella vita reale sia una delle persone più buone, cordiali e modo che lui abbia mai conosciuto…

“È straordinario quanto James sia una persona gentile, generosa, divertente e carismatica”, ha detto Watkins alla platea di proprietari di cinema al Caesars Palace di Las Vegas. “Perché è anche capace di scavare in profondità piuttosto disturbanti nei suoi ruoli”. Watkins descrive il personaggio di Paddy con le seguenti parole: “Da un lato, è un amico affascinante e socievole, ospite, marito e padre. Dall'altro lato, beh... non proprio.”

Speak No Evil è stato girato nel Gloucestershire, in Inghilterra, e Watkins ha scherzato dicendo che la produzione era “proprio come un campo estivo... con un leggero tocco deviante”.



Trovate il trailer ufficiale di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti in testa a questo articolo, nel video posto in alto.

approfondimento Speak No Evil, la data di uscita italiana del thriller horror