Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, una clip esclusiva

Il film, distribuito da Universal, e interpretato da James McAvoy, è basato sulla sceneggiatura del film horror danese del 2022 e sarà da mercoledì 11 settembre al cinema. Nell'attesa, ecco una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24

Quando una famiglia americana viene invitata a trascorrere il fine settimana nell’idilliaca tenuta di campagna di un’affascinante famiglia inglese conosciuta in vacanza, quella che comincia come una vacanza da sogno si trasforma presto in un complicato incubo psicologico.

Da Blumhouse, la casa di produzione di Black Phone, Scappa - Get Out e L’uomo invisibile, arriva Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, un intenso thriller pieno di suspense per la nostra epoca moderna, interpretato dal vincitore del BAFTA JAMES McAVOY (Split, Glass) in una performance avvincente nel ruolo del carismatico uomo alpha proprietario di una tenuta la cui generosa e aperta ospitalità maschera un’indicibile oscurità. In testa all'articolo una scena del lungomeraggio in esclusiva per il sito di Sky TG24.