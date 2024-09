Speak No Evil, tutto quello che c’è da sapere sul film

Approfondimenti

L'attore scozzese (Glasgow, 21 aprile 1979) è tra i protagonisti della serie 'His dark Materials', l'adattamento seriale televisivo della trilogia letteraria di Philip Pullman. McAvoy interpreta Lord Asriel Belacqua, il padre di Lyra, il personaggio di Dafne Keen. L'appuntamento con 'His Dark Materials 2' è ogni lunedì alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic, a partire dal 21 dicembre (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) - CLICCA QUI: scopri tutto sulla nuova stagione

Dove l'abbiamo già visto? Il curriculum del buon McAvoy è piuttosto ricco, dunque citeremo giusto alcuni titoli cinematografici: The Last King of Scotland, Penelope, Atonement, The Disappearance of Eleanor Rigby, la saga degli X-Men, Split, Deadpool 2, Glass, It - Chapter Two.