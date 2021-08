Together, il trailer del film con James McAvoy sul lockdown

Bleecker Street ha rilasciato il trailer ufficiale di Together, film diretto dal regista Stephen Daldry, già noto per lavori come “The Crown” e “Billy Elliot”

Sceneggiato da Dennis Kelly (Utopia), Together vede come protagonisti McAvoy, nei panni di un dirigente di un negozio di consulenza informatica, e Sharon Horgan, interprete di una volontaria in un centro rifugiati. La coppia ha un figlio di 10 anni, Arthur, che sembra essere l’unico legame a tenerli ancora insieme.

Nel trailer, per ora disponibile solo in lingua inglese, è evidente la profonda crisi che la coppia sta attraversando. "Odio la tua faccia!" Urla McAvoy alla moglie, che stupita gli risponde: "Hai appena detto che odi la mia faccia?!?". La conversazione, a tratti ironica, sottolinea la frustrazione e la difficoltà di vivere una relazione ai tempi del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Together, la trama e i commenti degli attori

La pellicola racconta “la storia di una famiglia come tante, che ha trovato un modo di sopravvivere – insieme. Al centro due persone costrette a rivalutare se stesse e il loro rapporto attraverso la realtà del lockdown”.

Descritto da “The Herald” come un brillante spaccato di vita che cattura la follia e la precarietà dell’ultimo anno, Together promette di avere un ottimo riscontro di pubblico e di critica.

L’attore James McAvoy ha dichiarato che “Dennis ha descritto i protagonisti con accurata intelligenza. La sceneggiatura mi ha rapito sin dalle primissime pagine. Infine, quando sono venuto a conoscenza del fatto che Sharon sarebbe stata coinvolta e che la regia sarebbe stata affidata a Daldry, mi sono convinto e ho detto sì. Questo film è un racconto sincero, divertente, ironico e buffo di una relazione difficile, resa ancora più complicata a causa del lockdown. Tutti possono immedesimarsi nella storia di Together”.

Dal canto suo, Sharon Horgan ha sottolineato che “tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto non volevano realizzare un racconto drammatico sul Covid-19, ma la sceneggiatura ci ha fatto cambiare subito idea. Together è stato girato in soli 10 giorni, è stata un’esperienza davvero interessante”.

Together, il cast tecnico

Prodotto da Shoebox Films e Sonia Friedman Productions per BBC Two e BBC Film, Together uscirà nelle sale cinematografiche britanniche il 27 agosto prossimo, mentre in Italia si attende di trovare una casa di distribuzione interessata.

La sceneggiatura è stata scritta da Dennis Kelly (Utopia, The Third Day), mentre il regista è l’eclettico Stephen Daldry. A dare maggiore risalto al lavoro è sicuramente la presenza dell’attore James McAvoy, brillante interprete di molteplici film di successo (X-Men, Split, Atomica Bionda).