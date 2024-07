Speak No Evil, la data di uscita italiana del thriller horror

Universal Pictures International Italy porterà nelle sale italiane dall’11 settembre l’inquietante thriller-horror Seak No Evil, diretto da James Watkins (Bastille Day - Il colpo del secolo, Eden Lake e The Woman in Black) e con protagonista il vincitore del premio BAFTA James McAvoy, alla sua terza collaborazione dopo Split (2016) e Glass (2019) con la casa di produzione Blumhouse che produce il film.

Remake americano dell'omonimo film del 2022 diretto dal regista danese Christian Tafdrup, Speak No Evil racconta la storia di una famiglia americana in vacanza in Italia, i cui componenti sono Ben e Louise Dalton – rispettivamente Scoot McNairy (Argo, A Quiet Place) e Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro) - e l’estroversa figlia Agnes (Alix West Lefler, The Good Nurse.