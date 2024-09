Katy Bates si ritira, il reboot di Matlock sarà il suo ultimo lavoro

Dopo cinquant'anni di carriera in cui è stata protagonista della scena, al cinema, in tv, a teatro, passando anche dietro la macchina da presa (dalla metà degli anni Novanta, per qualche episodio di serie tv e qualche lungometraggio), Kathy Bates ha deciso di ritirarsi a vita privata , lasciando il mestiere di attrice che l'ha resa celebre e amata in tutto il mondo. L'attrice, che lo scorso giugno ha compiuto settantasei anni , ha rivelato al New York Times di aver deciso da qualche tempo di voler smettere di recitare. “Voglio solo la mia vita”, ha detto nell'intervista. Prima di dire addio, però, c'è un ultimo impegno da portare a termine: la serie Matlock per CBS.

L'addio dopo cinquant'anni di recitazione

A pochi giorni dal debutto della serie Matlock negli States (partirà su CBS nella seconda metà di settembre), Kathy Bates rivela al pubblico che quello della protagonista dello show, che per una coincidenza evidenziata nella sceneggiatura si chiama Madeline Matlock - cognome che condivide col celebre avvocato della tv della serie degli anni Ottanta - sarà l'ultimo ruolo della sua carriera.

L'attrice ha deciso di ritirarsi dalle scene ben prima di accettare questo ultimo lavoro. Quali sono le cause? Non le ha chiarite, esattamente. Pare che, però, c'entri un film andato non esattamente come sperava, non menzionato dall'attrice nell'intervista.

Katy Bates sta per chiudere il sipario su una carriera lunga oltre cinquant'anni nei quali è stata una protagonista del grande e del piccolo schermo. Tanti ruoli piccoli, da caratterista, fino al successo internazionale di Misery non deve morire, pellicola che le fece ottenere l'Oscar e il Golden Globe nell'anno dopo la sua uscita, nel 1991.

I premi e la notorietà globale non le hanno fatto cambiare la direzione della sua carriera, dal momento che ha continuato a lavorare ovunque fosse richiesta, a teatro, al cinema e in tv, dove è stata volto di numerose serie (non ultima, la lunga partecipazione ad American Horror Story).

Al cinema, è stata a disposizione di progetti commerciali e d'autore. Tra i registi con cui ha lavorato anche Sam Mendes, Xavier Dolan, Woody Allen, Mike Nichols, James Cameron, Clint Eastwood.

L'ultimo film è A Family Affair, dove è la madre saggia e amorevole di Nicole Kidman, una commedia romantica uscita in streaming quest'estate. Presto apparirà in tv per Matlock, dove sarà la protagonista assoluta.