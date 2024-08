Sapore di mare, il cast del film ieri e oggi, 41 anni dopo. FOTO

6/13 ©Webphoto

Isabella Ferrari interpreta Selvaggia Binetti. Nella foto, a sinistra l'attrice è in una scena del film mentre a destra è in uno scatto recente, una foto del 2024 durante il photocall del film Confidenza. Ferrari nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista a Venezia per Romanzo di un giovane povero e nel 2008 il Premio Pasinetti per Un giorno perfetto. Al Festival internazionale del film di Roma 2012 ha vinto il Marc'Aurelio d'Argento per la miglior attrice grazie al film E la chiamano estate