Connie Chiume, l'attrice di Black Panther è morta all'età di 72 anni

Nota per il ruolo di Zawavari nel film Marvel e nel sequel Black Panther – Wakanda Forever, l’interprete sudafricana ha recitato anche nel film musicale Black is King di Beyoncé. Le cause della sua scomparsa, avvenuta martedì 6 agosto al Garden City Hospital di Johannesburg, non sono state rese note

L’attrice sudafricana Connie Chiume, nota per il ruolo di Zawavari nei film Black Panther e Black Panther – Wakanda Forever e per aver recitato nel film musicale Black is King di Beyoncé, è morta martedì 6 agosto al Garden City Hospital di Johannesburg, in Sud Africa, all’età di 72 anni. Le cause del decesso non sono state rese note. “La famiglia Chiume è spiacente di informarvi della scomparsa della pluripremiata attrice di fama internazionale Connie Chiume”, ha scritto in un comunicato la famiglia, che “chiede di mantenere la privacy in questo periodo difficile. La famiglia comunicherà ulteriori dettagli prossimamente”.