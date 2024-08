Patti Yasutake, è morta l'attrice di Star Trek: The Next Generation

L’attrice statunitense di origine giapponese Patti Yasutake , nota per aver interpretato l’infermiera Alyssa Ogawa nella serie tv Star Trek: The Next Generation e per il suo ultimo ruolo nel recente Lo scontro su Netflix, è morta lunedì 5 agosto al Santa Monica Medical Center dell’Università della California all’età di 70 anni a causa di un linfoma a cellule T. “Patti è stata la mia prima cliente quando ho iniziato più di 30 anni fa”, ha dichiarato a Hollywood Reporter il suo manager Kyle Fritz, che ne ha annunciato la scomparsa. “Ci siamo goduti ogni giorno in cui abbiamo potuto lavorare insieme, e mi mancherà il suo spirito, talento e tenacia ma soprattutto la sua amicizia”.

LA CARRIERA TRA TEATRO, CINEMA E TELEVISIONE

Nata il 6 settembre 1953 a Gardena, in California, Patti Yasutake, si è laureata con lode in Teatro alla Università della California di Los Angeles. Ha iniziato la sua carriera nella recitazione all’organizzazione teatrale asiatica americana East West Players, dove ha lavorato per sei anni con il co-fondatore della compagnia, l’icona della recitazione nippo-americana Mako. Nel 1986 l’attrice ha esordito nella commedia Gung-ho di Ron Howard nei panni di Umeki, una moglie giapponese che cerca di “americanizzarsi”. Nel 1988 ha ricevuto una nomination agli Independent Spirit Award come Miglior attrice non protagonista per The Wash. In seguito ha recitato, tra gli altri, nel 1992 nel film Fermati, o mamma spara e nel 1999 in Bella da morire. Sul piccolo schermo, dal 1990 al 1994 Yasutake ha invece interpretato l’ufficiale della Flotta Stellare, l’infermiera Alyssa Ogawa, in sedici episodi della serie tv Star Trek: The Next Generation e ha ripreso il ruolo nei due successivi film della saga Generazioni del 1994 e Primo contatto del 1996. L’attrice è anche apparsa come guest star negli show The Closer, Grey’s Anatomy, Bones, FlashForward, The Unit e Cold Case – Delitti irrisolti. Il suo ultimo lavoro risale allo scorso anno, quando ha recitato in sette episodi della serie Netflix Lo scontro nei panni dell’agguerrita madre di George Nakai e della suocera di Amy Lau.