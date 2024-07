Morto Arnaldo Dell'Acqua, stuntman per Bud Spencer in numerosi film

Addio ad Arnaldo Dell'Acqua. Lo stuntman, noto come controfigura di Bud Spencer in molte pellicole, si è spento a 86 anni. Il fratello Ottaviano: “Sei stato la mia guida e il mio mentore, ti vorrò un mondo di bene e sarai sempre nel mio cuore"

È morto Arnaldo dell’Acqua . Lo stuntman, celebrato per aver fatto la controfigura di Bud Spencer in numerosi film, si è spento a Roma all’età di 86 anni. A darne la notizia il fratello Ottaviano.

Nato a Campobasso il 14 maggio 1938, Arnaldo dell’Acqua, noto anche come Aldo, ha respirato l’aria del cinema fin dalla tenera età. Lo stuntman è infatti cresciuto in una famiglia di cascatori. Martedì 23 luglio l’attore si è spento nella Capitale.

Il fratello Ottaviano ha annunciato la scomparsa con un toccante messaggio condiviso sul suo profilo Instagram: “Un altro importante elemento del mondo degli stunt ci ha lasciato, Arnaldo Dell'Acqua che tutti conoscevano come Aldo, amava immensamente questa categoria e quattro giorni fa, in una chiacchierata in un bel momento sereno che ha avuto, abbiamo nominato tanti colleghi che lui si è ricordato”.

Ottaviano Dell’Acqua ha aggiunto: “Eravate tanti e il suo pensiero ci accompagna con gioia come lui voleva. Un bacione fratello, sei stato la mia guida e il mio mentore, ti vorrò un mondo di bene e sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, il tuo pupillo Ottaviano”.