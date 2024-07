Svaniti nella notte, record su Netflix per il film con Scamarcio

Grande successo per l'ultimo lungometraggio che vede protagonista il divo italiano: la pellicola diretta da Renato De Maria risulta quella più guardata al mondo sulla piattaforma di streaming tra i titoli non in lingua inglese

Grande traguardo per il film italiano Svaniti nella notte con protagonista Riccardo Scamarcio : è il film non in inglese più visto al mondo su Netflix della settimana. La pellicola diretta da Renato De Maria guida la classifica del weekend di questa settimana. È il sito Flixpatrol, aggregatore delle classifiche dei film in lingua inglese e non inglese, ad aver rivelato che il lungometraggio di De Maria è quello che questa settimana è stato il più visto al mondo sulla piattaforma di streaming, sempre per quanto riguarda i prodotti in lingua non inglese.

La trama racconta il peggior incubo di un genitore



Elena (Wallis) è una psichiatra americana che si è trasferita a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso.

I due si sono sposati, hanno fatto insieme due figli e hanno cercato di restaurato una masseria per trasformarla in un albergo. Tuttavia le cose non sono andate come i si aspettavano, e alla fine la coppia si è separata.

Una notte, i figli svaniscono nel nulla mentre si trovano con Pietro alla masseria. Il padre li cerca ovunque, è disperato. Alla fine non ha altra scelta: è costretto ad avvertire la madre, con la quale intanto è finito in causa per l’affidamento dei figli. Quando l’ex moglie lo raggiunge alla masseria, è furiosa e lo incolpa della scomparsa dei bambini.

Ad un tratto arriva una telefonata inaspettata: i figli di Pietro ed Elena sono stati rapiti. L’unico modo per riaverli è pagare un riscatto di 150.000 euro entro 36 ore.

Né Pietro né Elena, però, hanno a disposizione quella cifra, così lui è costretto a rivolgersi a Nicola, una sua vecchia conoscenza che appartiene alla malavita. Costui gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno ma solo a patto che la sera stessa lui parta con la sua barca dalla Puglia verso la Grecia, per raggiungere un’isola a metà strada. La sua missione è quella di recuperare un carico di droga da riportare in Puglia.



Pietro accetta e si imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo. Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato: Elena sembra tranquilla, tutti si comportano in modo strano...