Svaniti nella notte, arriva il thriller con Riccardo Scamarcio

L’attore di Trani è protagonista di una pellicola dal ritmo davvero incalzante, diretta da Renato De Maria e in arrivo oggi, giovedì 11 luglio, su Netflix. Con lui, c’è Annabelle Wallis. I due attori interpretano rispettivamente Pietro ed Elena, una coppia in crisi. Lei è una psichiatra americana trasferitasi in Puglia, a Bari, per amore di lui. Lui è un uomo dal passato burrascoso. Hanno due bambini e il loro affidamento è al centro di enormi litigi

È uscito oggi, giovedì 11 luglio 2024, il film thriller Svaniti nella notte che vede protagonista Riccardo Scamarcio . La pellicola è disponibile da oggi in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

I figli scomparsi nel nulla



Una notte accade il peggio: i due bimbi scompaiono nel nulla. La famiglia si trova nella masseria in cui abitano e dei piccoli non c’è più traccia.

La mattina successiva, Pietro riceve una telefonata con la richiesta di riscatto: 150 mila euro, altrimenti non riavranno indietro i loro bambini.

Lui non ha a disposizione quella somma di denaro, motivo per cui dovrà ricorrere all’aiuto di vecchie amicizie poco raccomandabili. Tra queste, c'è Nicola (interpretato da Massimiliano Gallo), il quale gli chiede in cambio un favore: Pietro deve navigare fino a un’isola tra Puglia e Grecia per recuperare un carico di droga. La barca di Pietro, infatti, sembra perfetta, così il padre disperato si imbarca in questa odissea. La traversata va a buon fine, nonostante burrasche e parecchi pericoli che tuttavia Pietro riuscirà a superare. Ma le cose non sono affatto finite, anzi…