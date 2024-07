A Sharon Stone premio alla carriera al Festival del Cinema di Taormina

In occasione della kermesse cinematografica siciliana, l’attrice e produttrice americana incontrerà giornalisti e pubblico per raccontare loro in che maniera è riuscita a ridefinire il concetto di cosa rappresenti essere una donna sul grande schermo. Parliamo non “solo” di un’attrice ma di una vera e propria icona culturale a cui si deve anche parte dell’emancipazione della donna.

Una carriera che è iniziata nel 1980



Sharon Stone è apparsa per la prima volta sullo schermo con un cameo nel film di Woody Allen intitolato Stardust Memories, uscito nel 1980.

Negli anni '90, poi, è diventata una vera e propria star del cinema con ruoli importanti in film come Atto di forza, in cui ha recitato accanto ad Arnold Schwarzenegger, Pronti a morire con Leonardo DiCaprio e Casinò di Martin Scorsese. Quest’ultimo titolo le è valso il Golden Globe come miglior attrice e una nomination all'Oscar.

Stone ha recitato anche nei film The Mighty, La dea del successo, Catwoman, Basic Instinct 2, The Disaster Artist e Panama Papers.

Nel 2004 ha vinto un Emmy per la sua apparizione come guest star nella serie di genere legale The Practice. Il suo lavoro più recente è stato il dramma romantico What About Love.