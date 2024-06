Dawn, trama, cosa sapere del film tratto dal libro di V.C. Andrews

Commozione e mistero, passione e riscatto: da una serie di romanzi di grande successo arriva in prima visione assoluta, su Rai 2, i primi due film di una saga molto amata in tutto il mondo. Lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno 2024 andranno in onda, in prima serata, “Dawn” e "Dawn - Segreti sepolti”. La serie di film si completa poi lunedì 24 giugno e lunedì 1 luglio, con "Fantasmi del passato" e "Sussurri nella notte"

La sua nuova famiglia, molto ricca, l’accoglie ma incomincia inspiegabilmente a bistrattarla. Lei non ne capisce il motivo e dovrà darsi molto da fare per riuscire a scoprire l’arcano. Fare emergere la verità coincide inoltre con il tornare alla sua vita di prima.

Tutti i film saranno trasmessi in prima serata, alle 21.20, su Rai 2. Si comincia lunedì 17 con Dawn, il film che introduce la protagonista Dawn Longchamp. È una ragazza con grande talento per la musica che improvvisamente viene allontanata dai suoi genitori, accusati di averla rapita da piccola.

Intanto Jimmy, che per tanti anni l'aveva considerata sua sorella, da quando ha scoperto che non lo è si è innamorato di lei. Ma a complicare le cose arriverà anche un insegnante molto affascinante…

Il secondo film della saga cinematografica, intitolato Dawn - Segreti sepolti, è previsto invece per mercoledì 18 giugno, sempre in prima serata e su Rai 2.

“È stato un momento molto circolare”, ha detto Bassinger riguardo al suo ruolo nello show. "La prima volta che sono andata a Los Angeles, nel 2013, avevo 13 anni. Ho fatto un'audizione per il film Fiori nell’attico, la versione del 2014. Sono andata abbastanza avanti e ho incontrato i registi. Quando ho fatto l'audizione per questo, ero molto familiare con l'opera di V.C. Andrews”. Quando cita Fiori nell’attico, si riferisce al film del 1987 diretto da Jeffrey Bloom e tratto dal romanzo Fiori senza sole di V.C. Andrews, anche se lei ha partecipato alle audizioni per la nuova versione, quella del 2014.

Una specie di miniserie in quattro parti

Questi quattro film sembrano quasi quattro episodi di una miniserie. Ogni capitolo segue la macro-storia di Dawn Longchamp (Bassinger), che scopre una verità scioccante sulle persone che l'hanno cresciuta. Verrà catapultata in una nuova famiglia i cui oscuri segreti mettono in subbuglio e in crisi la sua vita.

I libri di V.C. Andrews sono tra i più venduti della storia. A partire dal 1979 con Fiori nell’attico, la collezione di romanzi di Andrews ha venduto più di 106 milioni di copie ed è stata tradotta in 22 lingue straniere. Andrews è morta nel 1986 e Andrew Neiderman ha preso le redini creative dopo di lei, facendo sì che il successo continuasse.

Il seguito di culto dei romanzi di V.C. Andrews ha generato molto interesse: le storie sono state adattate in più di 19 film fino a ora. Quest'anno, in concomitanza con quello che sarebbe stato il 100° compleanno di Andrews, è stata pubblicata una nuova edizione tascabile di Fiori nell’attico. Recentemente, Lifetime ha acquisito i diritti delle opere e ora è uscita la saga di Dawn.

I romanzi di Dawn Cutler hanno affascinato i lettori per decenni. Il primo romanzo della serie, Dawn, segue la storia di Dawn Longchamp mentre lotta per adattarsi alla sua nuova famiglia, nel frattempo combattendo contro la sua malvagia nonna Lillian. Nel frattempo, molti altri misteri di famiglia emergeranno, tutti tasselli di un nuovo puzzle che sconvolgerà la protagonista.

"Ho potuto guardare i primi due episodi con la mia famiglia e nei primi 10 minuti di Dawn che scopre... dei suoi genitori biologici, mio padre ha detto: 'Non scherzano. Entrano subito nella follia’”, ha detto l’attrice protagonista.

"Per me, una delle parti preferite di questo lavoro è stata attraversare tre decenni della vita di Dawn”, ha detto Bassinger al panel. "Quindi l'arco della storia che ho attraversato è stato molto impegnativo, ma molto gratificante."

La storia si sviluppa cronologicamente

Dato che la storia si sviluppa cronologicamente, la produzione dei film è stata girata in due blocchi, cosa che Bassinger ha apprezzato. "Abbiamo capito meglio i nostri personaggi e li abbiamo maturati”, ha spiegato l'attrice. "Avendo tempo con il materiale, siamo stati in grado di farlo anche con la nostra recitazione. Traggo molto dalla mia esperienza di vita. Non sono stata una genitore, non ho un figlio, non sono mai stata sposata. Quindi, ho dovuto affrontare questo ruolo in modo diverso”.