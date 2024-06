A Quiet Place: The Road Ahead, in arrivo il videogame ispirato al film

Lunedì 17 giugno Saber Interactive ha ufficialmente rivelato A Quiet Place: The Road Ahead, in arrivo nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pubblicato da Saber e sviluppato da Stormind Games, questo horror adventure single player in prima persona ispirato all'acclamatissimo franchise cinematografico targato Paramount Pictures porta il giocatore nel terrificante universo di A Quiet Place, trasportandolo in una nuova storia di sopravvivenza ambientata in un modo caduto nelle mani di creature letali che si servono dell'udito per cacciare.