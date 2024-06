Under Paris, il regista ha svelato l'idea per il sequel del film

Il thriller dalle sfumature horror di Xavier Gens potrebbe evolversi in un disaster movie, secondo le intenzioni del regista. Il progetto, che non è al momento neppure in discussione, potrebbe diventare realtà visto il gradimento del pubblico globale verso la pellicola



I numeri di Under Paris, tra i migliori debutti su Netflix e attualmente in cima alla classifica dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming su base globale, stanno facendo fantasticare i suoi realizzatori sull'eventualità di un sequel, ipotesi non impossibile viste anche le possibilità aperte dalla trama.

Anche se la discussione sul futuro del film non è neppure aperta, il regista dello shark movie francese, Xavier Gens, ha comunque già iniziato a pensare a un ulteriore capitolo della storia.

Gli sviluppi potrebbero piacere al popolo dello streaming che ha sempre dato prova di apprezzare i film catastrofici. Il sequel, per Gens, sarebbe ancora una storia ricca di suspense.

Gens immagina “una città sommersa dall'acqua” “In questo momento non ce ne stiamo occupando ma è possibile che ne parleremo presto” ha detto Xavier Gens a Variety a proposito del sequel di Under Paris, il film che ha debuttato su Netlix lo scorso 5 giugno, visibile anche su Sky Q e Now, e che sta catalizzando l'attenzione del pubblico globale grazie al passaparola.

Non c'è stata, infatti, nessuna uscita cinematografica per questo film che è stato guardato con sospetto dai distributori in Francia, tutti convinti che i film con gli squali fossero una cosa solo per gli americani o per i coreani, ha detto il regista. Netflix, che ha finanziato quasi interamente il progetto, ora potrebbe essere interessata a una seconda parte della pellicola – così si augura il regista - una ripresa della storia dalla fine o lo sviluppo di uno dei suoi temi.

La crisi ambientale e il massiccio inquinamento delle acque (la ragione per cui lo squalo Lilith finisce per nuotare nelle acque della Senna, dunque, pericolosamente vicino al centro abitato), apre la possibilità a sviluppi che potrebbero il film ad incrociare la strada di Don't Look Up, uno dei titoli che più hanno ispirato i realizzatori. Gens, infatti, pensa che il futuro di Under Paris potrebbe avere a che fare con la città sommersa dall'acqua. Si passerebbe così dallo shark movie al disaster movie.

Il sequel? Ancora a Parigi Il sequel di Under Paris sarebbe ambientato ancora a Parigi, su questo Gens non ha dubbi.

La città che ha portato fortuna al thriller del 2024, uno spunto che ha legato la storia ancora di più all'attualità (a nessuno è sfuggito il collegamento non del tutto casuale tra i Campionati Mondiali di Triathlon e i veri Giochi Olimpici di Parigi), tornerebbe a fare da sfondo alle nuove vicende thriller che, per il momento, sono solo un'idea del regista che ha confermato che non ci sono trattative tra lui e produttori e distributori.

Gens ha condiviso con Variety i dettagli legati alla lavorazione del primo film che, insospettabilmente, non è stato girato in Francia, bensì in Belgio e Spagna.

Le acque delle scene della gara di Triathlon sono quelle di Alicante, mentre le scene subacquee sono state girate a Lites Studios in Belgio. Gli effetti visivi, comprese le scene con gli squali, volutamente realistici, sono invece, Made in France.

