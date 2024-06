Alien: Romulus, il trailer del film con Cailee Spainey

Un terrore indescrivibile attende i fan della fantascienza nel nuovo video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola di Fede Álvarez. Il film arriverà nelle sale italiane il 14 agosto, per uscire poi negli Stati Uniti il 16 agosto. Questa volta, l'equipaggio spaziale che affronterà gli extraterrestri sarà composto da Spaeny (Civil War), Isabela Merced (Madame Web), Archie Renaux (Shadow and Bone), David Jonsson (Industry), Spike Fearn (Tell Me Everything) e Aileen Wu

È uscito il nuovo trailer di Alien: Romulus, il film diretto da Fede Álvarez che vede protagonista Cailee Spainey nei panni. Un terrore fuori dal mondo attende i fan della fantascienza nel nuovo video che anticipa ciò che vedremo in questa nuova pellicola. Il film arriverà nelle sale italiane il 14 agosto, per uscire poi negli Stati Uniti il 16 agosto.

Questa volta, l'equipaggio spaziale che affronterà gli extraterrestri sarà composto da Spaeny (Civil War), Isabela Merced (Madame Web), Archie Renaux (Shadow and Bone), David Jonsson (Industry), Spike Fearn (Tell Me Everything) e Aileen Wu.

Nelle scorse ore un nuovo trailer, che era stato preannunciato da un minaccioso poster con un facehugger, è giunto come secondo teaser per il film.

Alien: Romulus utilizza effetti pratici per un'esperienza più spaventosa rispetto al CGI. A dare ulteriore forza a quest’opera c’è il cast giovane che porta tanta nuova energia al franchise, mantenendo il collegamento con la serie originale. Tutti questi ingredienti che hanno saporito la ricetta hanno portato Ridley Scott a elargire parecchi elogi a Fede Álvarez per questa sua pellicola.



La protagonista Spaeny in precedenza ha commentato che spera di essere all'altezza del ruolo femminile assegnatole, augurandosi di riuscire a seguire in maniera onorevole le orme di Sigourney Weaver.

Sebbene Spaeny affermi di sapere che “non sarà mai” Weaver, la star di Priscilla e Omicidio a Easttown crede però che il pubblico si innamorerà del suo personaggio, affermando: “Ho iniettato tutto quello che avevo in me in quel personaggio e ho cercato di renderlo tridimensionale - il più tridimensionale possibile”. Potete guardare il trailer di Alien: Romulus nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo.