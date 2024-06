Marry Me - Sposami, il cast del film con Jennifer Lopez e Maluma

1/8 ©Getty

Jennifer Lopez è la superstar del pop Kat Valdez in Marry Me - Sposami, film in onda su Canale 5 in prima tv martedì 4 giugno. La cantante e attrice - candidata al Golden Globe per Selena e per Le ragazze di Wall Street-Business Is Business - veste i panni di una starlet nota per i suoi matrimoni falliti con personaggi famosi. Quando Marry Me, in collaborazione col fidanzato Bastian, diventa una hit mondiale, i due decidono di sposarsi durante un concerto di Kat

