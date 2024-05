La quinta giornata della settantasettesima edizione della kermesse cinematografica propone due film in Concorso, “Emilia Perez” di Jacques Audiard con Zoe Saldana e Selena Gomez, e “Caught by the Tides” di Jia Zhang-ke. Fuori Concorso, “Romours” di Guy Maddin con Cate Blanchett, “C'est pas moi” di Leos Carax e “Les femmes au balcon” di Noémie Merlant

Sabato 18 maggio sarà un'altra giornata di spettacolo e cinema d'autore alla settantasettesima edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE) su cui i riflettori resteranno accesi fino al prossimo 25 maggio, data in cui saranno assegnate le Palme d'oro dalla giuria quest'anno capitanata dalla regista statunitense Greta Gerwig. Sul tappeto rosso sono attesi, tra gli altri, Cate Blanchett, Alicia Vikander e Selena Gomez. Ecco i dettagli della giornata.

Film in Concorso Le pellicole in Concorso oggi sono due. La prima è Emilia Perez, una commedia poliziesca di carattere musicale scritta e diretta da Jacques Audiard che vede nel cast Karla Sofía Gascón, con un ruolo da protagonista, e Zoe Saldana e Selena Gomez con due ruoli principali. Gomez torna al cinema dopo tanti anni di televisione in questa commedia che va avanti a ritmo di musica e che racconta le avventure di un boss della droga di Città del Messico che vuole cambiare vita e sesso, una decisione che l'aiuterà a far perdere le sue tracce. Nel suo percorso viene aiutato da Rita, la sua avvocatessa. L'altra pellicola in Concorso è Caught by the Tides dell'acclamato regista e sceneggiatore cinese Jia Zhang-ke. La pellicola racconta la storia d'amore tra Qiao Qiao e Guao Bin che si interrompe quando Guao Bin scompare per cercare fortuna lontano dalla sua regione. La vicenda è l'occasione per allargare la visione sulla Cina negli ultimi venticinque anni. vedi anche Cannes 2024, tutti i film in concorso al Festival. FOTO

Quattro pellicole Fuori Concorso

Quattro i titoli in questa sezione, oggi a Cannes. C'è attesa per Rumours di Guy Maddin, Evan e Galen Johnson che si presenta come una commedia divertentissima con un cast stellare che comprende Cate Blanchett, Alicia Vikander e Roy Dupuis tutti coinvolti in un G7 che farà fatica a decollare perché i membri si perderanno nei boschi della regione in cui sono riuniti.

C'est pas moi di Leos Carax, progetto del Centre Pompidou, è un film lungo quaranta minuti in cui l'autore racconta la sua carriera, un saggio autobiografico con Denis Lavant e Léa Seydoux.

Les femmes au balcon di Noémie Merlant è una commedia fantasiosa con al centro tre donne che si riuniscono al balcone di un appartamento di Marsiglia, Merlant recita nel cast insieme a Souheila Yacoub, Sanda Codreanu e Lucas Bravo.

Fuori Concorso anche il film d'animazione Sauvages, incentrato sul tema ambientale, sulla protezione della foresta del Borneo e i suoi alberi secolari, è l'avventura della piccola Keria, di suo cugino Selai e della loro scimmietta Oshi.

I titoli delle altre sezioni e le star del giorno Per "Un Certain Regard" in programma oggi Black Dog di Guan Hu con Sanda Codreanu, Hannil Ghilas, Annie Mercier, una storia che racconta l'incontro di un membro della polizia incaricato di catturare randagi che finisce per adottarne uno.

Armand di Halfdan Ullmann Tondel con Renate Reinsve è invece una storia di ragazzi che finisice per coinvolgere anche gli adulti.

Per la sezione "Quinzaine Des Cineastes" avremo due titoli, il primo con Isabelle Huppert, La prisonniere De Bordeaux di Patricia Mazuy, il racconto di due donne appartenenti a classi sociali diverse che sono entrambe legate a uomini in prigione. Poi, Universal Language di Matthew Rankin, una commedia demenziale in cui il protagonista si perde nella regione in cui vive la madre malata dalla quale decide di fare ritorno.

Per la "Semaine de la Critique", l'interessante Les Reines Du Drama di Alexis Langlois con Louiza Aura e Gio Ventura, racconto della vita di una youtuber e della caduta del suo mito la popstar Mimi Madamour, e un nuovo film sul tennis, drammatico e al femminile, Julie Keeps Quiet di Leonardo Van Dijl con Tessa Van den Broeck, Koen De Bouw e Claire Bodson.

Il tappeto rosso vedrà il passaggio delle dive di Rumours, Cate Blanchett e Alicia Vikander (non si sa se accompagnata da Michael Fassbender) e degli attori di Emilia Perez. L'attesa è tutta per Selena Gomez che è giunta a Cannes venerdì e che già ha attirato l'attenzione dei suoi numerosi fan.

