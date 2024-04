Five Nights at Freddy’s 2, confermato il sequel dell'horror

È ufficialmente in lavorazione presso Universal e Blumhouse il secondo capitolo dell'horror-thriller ambientato in un locale tra le cui pareti succede di tutto di più. Come riporta il magazine americano Variety, l’atteso sequel arriverà nell'autunno 2025. Universal Pictures e Blumhouse Productions, che hanno prodotto il primo film, hanno confermato la notizia al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema attualmente in corso a Las Vegas



È stato confermato nelle scorse ore che arriverà tra alcuni mesi Five Nights at Freddy’s 2, il sequel del fortunato horror-thriller ambientato in un locale tra le cui pareti succede di tutto di più. Come riporta il magazine americano Variety, l’atteso sequel arriverà nell'autunno 2025. Universal Pictures e Blumhouse Productions, che hanno prodotto il primo film, hanno confermato la notizia al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema attualmente in corso a Las Vegas.

In occasione del loro intervento durante il CinemaCon, però, non è stata comunicata una data di uscita esatta, e nemmeno dettagli della trama o informazioni relative ai membri del cast che torneranno per il seguito.

Il film è l'adattamento cinematografico del popolare videogioco omonimo. Il primo capitolo è uscito lo scorso ottobre, facendo incetta di incassi al botteghino: Five Nights at Freddy’s, uscito nell’autunno 2023, ha totalizzato la bellezza di 297 milioni di dollari globali, ricavati dal box office mondiale. Queste cifre da capogiro l'hanno reso il film di maggior incasso di Blumhouse di tutti i tempi. “Quei ricavi sono stati particolarmente impressionanti perché il film a basso budget è stato afflitto da terribili recensioni ed è arrivato simultaneamente su Peacock, il servizio di streaming di proprietà di NBCUniversal. Per la maggior parte dei film, le uscite ibride tendono a tagliare gli incassi al botteghino. Ma non sembrava aver danneggiato Five Nights, che ha beneficiato della sua classificazione PG-13 e della data di uscita di Halloween”, si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety, a firma di Rebecca Rubin.



Una versione cinematografica del videogame omonimo era in lavorazione dal 2015

Da molto tempo era in cantiere l'adattamento cinematografico del videogame messo a titolo. Si parla infatti del 2015, anno in cui si è iniziato a parlare di un film ispirato a Five Nights at Freddy’s. Ci sono voluti però tantissimi anni per vedere finalmente sul grande schermo il frutto del lavoro di Blumhouse.

"È così bello quando funziona", aveva scritto Jason Blum all'epoca dell’uscita della pellicola. "Grazie a tutti voi per essere stati pazienti con noi circa Five Nights at Freddy's. Volevamo farlo proprio per i fan. Eravamo concentrati su questo”.

Il protagonista del primo film, Josh Hutcherson, aveva già espresso il suo desiderio di un sequel Nonostante per ora Universal e Blumhouse non abbiano fatto sapere nulla circa il possibile cast del secondo atto, è molto probabile che ritroveremo come attore Josh Hutcherson. Si tratta dell'interprete della guardia di sicurezza notturna del Freddy's Fazbear's Pizza, il locale in cui costui prende servizio di notte e dove scopre, suo malgrado, che i personaggi animatronici presenti all'interno di quel luogo sono inclini all'omicidio… Tanto ma tanto inclini all'omicidio, ecco. Il motivo per cui Hutcherson tornerà con ogni probabilità nel secondo atto è perché l'attore in precedenza ha espresso il suo desiderio di un sequel. Poi comunque aiuta molto il fatto che il suo personaggio non ci abbia lasciato le penne nel primo film… Anche se ci è andato molto vicino. "Speravamo che si collegasse con il pubblico. Ma non penso che nessuno, nemmeno dal nostro lato delle cose, si aspettasse che si collegasse davvero nel modo in cui ha fatto", aveva detto Josh Hutcherson a Variety all'inizio di quest'anno. "Muoio dalla voglia di tornare sul set. Emma Tammi, la nostra regista, è stata fantastica, ed è stato un mondo così divertente in cui giocare. Sono entusiasta di vedere cosa succederà dopo", ha aggiunto Hutcherson.