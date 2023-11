Fnaf, spiegazione scena post-credit del film Five Nights at Freddy's

Il film dell’orrore Five Nights At Freddy’s è arrivato nelle sale dallo scorso 2 novembre e sta decisamente entusiasmando pubblico e critica.

C’è chi si chiede quale sia il significato della scena che comincia dopo i titoli di coda, domandandosi se abbia qualche significato particolare oppure se nasconda tra le righe la preparazione di un eventuale sequel. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla scena post-credit, avvisandovi che in quest’articolo chiaramente ci sono spoiler, quindi se ancora non avete guardato la pellicola non proseguite con la lettura. Nel secondo caso, l’invito è quello di andare al cinema per godersi il nuovo film firmato da Emma Tammi, che adatta per il grande l’omonimo videogioco, Five Nights At Freddy’s, uno dei più amati tra i giovani, creato nel 2014 da Scott Cawthon.

Il film racconta la storia du Mike Schmidt, un guardiano del Freddy Fazbear Pizza che cercherà in ogni modo di sopravvivere a degli animatronic killer.



A distribuire il film è la Universal Pictures, mentre a produrre c’è l’ormai mitica Blumhouse. Il film è prodotto in particolare dal fondatore dello studio, Jason Blum, e dal creatore della serie videoludica originale Scott Cawthon. Russell Binder, Beatriz Sequeira e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.

I protagonisti della pellicola sono Matthew Lillard e Josh Hutcherson. Lillard è stato il primo, insieme a Skeet Ulrich, a indossare i panni del serial killer Ghostface nel film originale della saga di Scream, quello del 1996. Invece Hutcherson ha interpretato il Peeta Mellark in un'altra saga: quella di Hunger Games.

Alla fine della pellicola, partono i titoli di coda ma - come ormai è consuetudine - non può mancare la scena post-credit. Spesso le scene di questo tipo sono segnali abbastanza lampanti del fatto che dalla costola di quel film stia per nascere un intero franchise. Tuttavia stavolta non solo la sequenza post-credit fa discutere: c’è anche una sequenza mid-credit che interessa molto la rete (ve ne parliamo nel seguente paragrafo, prima di addentrarci nella post-credit).