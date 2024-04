La maledizione del cuculo, trama e cast dell'horror spagnolo

Il mix di horror e thriller psicologico in onda stasera su Rai 4, rilegge la favola di Hansel e Gretel, aggiornandola ai nostri tempi. Diretto da Mar Targarona e interpretato da Belén Cuesta, Jorge Suquet, Rainer Reiners e Hildegard Schroedter, il film narra la storia di Marc e Anna, una coppia che decide di trascorrere le vacanze in maniera insolita per loro: scambieranno la propria casa con quella di Hans e Olga, una coppia di anziani tedeschi conosciuti in rete



Si intitola La maledizione del cuculo ed è un mix di horror e thriller psicologico targato Spagna che va in onda stasera, mercoledì 3 aprile 2024, su Rai 4.

Si tratta di una pellicola che rilegge la favola di Hansel e Gretel, aggiornandola ai nostri tempi. Diretto da Mar Targarona e interpretato da Belén Cuesta, Jorge Suquet, Rainer Reiners e Hildegard Schroedter, La maledizione del cuculo narra la storia di Marc e Anna, una coppia che decide di trascorrere le vacanze in maniera insolita: scambieranno la propria casa con quella di Hans e Olga, una coppia di anziani tedeschi conosciuti in rete… La coppia di giovani protagonisti ha fatto la conoscenza telematica dei due anziani attraverso un sito web. All'inizio, la scelta dello scambio delle case si rivela tranquilla, tuttavia la calma apparente dell'inizio del film pian piano diventerà un caos che mostra i tratti di un incubo a occhi aperti per i poveri Marc e Anna. I due si ritroveranno, loro malgrado, in una vera e propria trappola, scoprendo che Hans e Olga hanno altri piani per loro... Piani inaspettati, anzi: inimmaginabili.

Lo scambio della casa è al centro di questo horror da brivido

Mescolando gli stilemi dell’horror con quelli del thriller, il film mette d'accordo buona parte degli spettatori, specialmente quelli che amano i generi più da brivido.

Anna aspetta un bambino. Crede che sia giunto il momento di staccare la spina e cambiare aria assieme a suo marito (e al figlio che porta in grembo). È lei che decide di scambiare la loro casa con quella dei due anziani tedeschi conosciuti attraverso un sito web specializzato nello scambio di abitazioni. Suo marito, Marc, non è affatto entusiasta all'idea di lasciare la propria casa in mano a degli sconosciuti, tuttavia sarà costretto ad accettere perché spera che la relazione tra lui e Anna possa giovarne, dato che la gravidanza sembra aver peggiorato una situazione che già da tempo si dimostrava alquanto critica. Inoltre ad attirare le tentazioni della coppia di giovani è la posizione a dir poco idilliaca della casa di Hans e Olga, situata in un villaggio della Foresta Nera e caratterizzata da un lusso incredibile.

Nonostante sia stata Anna a fare la scelta dello scambio della casa, sarà proprio lei a cominciare a presagire che qualcosa non va, e che un pericolo è in agguato. Intanto Marc, professione architetto, inizia intuire che in quella casa ci dev'essere una stanza segreta priva di porta e di apertura esterna. Nel frattempo, la figlia di Hans e Olga invita la giovane coppia a una festa: si tratta di una celebrazione di folklore molto strana e inquietante, in cui gli invitati verranno chiamati a venerare le streghe.

Il cuculo è un uccello che depone le sue uova nei nidi di altri uccelli “Il titolo fa riferimento all'uccello omonimo, che depone le sue uova nei nidi di altri uccelli. Mi è sembrata una metafora molto suggestiva per un thriller di suspense sovrannaturale riguardante uno scambio di corpi”, ha spiegato Mar Targarona, la regista del film La maledizione del cuculo. “Questa è una storia di aspirazioni. C'è un momento nella vita in cui il mondo è simultaneamente pieno di possibilità e limitazioni: è il caso della giovane coppia protagonista. Entrambi amano il loro lavoro e stanno per diventare genitori. Tuttavia, sono insoddisfatti e il loro sguardo è costantemente rivolto al futuro. Nel migliorare la loro carriera, la loro casa, la loro esistenza, la loro vita di coppia”, aggiunge la cineasta.

La regista: “Forse Anna e Marc cercano anche di fuggire dalla loro relazione” “Vivono in un piccolo appartamento a Barcellona dal quale, inconsciamente, entrambi cercano di fuggire. Forse cercano anche di fuggire dalla loro relazione. Quel bambino, che rappresenta il calice di tutte le loro speranze per il futuro, potrebbe essere un cerotto su una relazione destinata al fallimento. Anna tradisce Marc con il suo vicino per sfuggire alla sua immaturità. Lui, a sua volta, si immerge nel lavoro facendo sentire Anna sola con la responsabilità del bambino. Lo scambio di case offre loro uno sguardo verso il futuro, quando entrambi avranno raggiunto stabilità e successo professionale. La casa di Hans e Olga rappresenta tutto ciò a cui aspirano: lusso, comfort, spazio, libertà. C’è qualcosa di arcaico in questa storia, un certo sapore delle fiabe dei Fratelli Grimm nella profondità della Foresta Nera, con le sue streghe e il suo folklore. La storia ricorda Hansel e Gretel che camminano verso quella casa fatta di caramello che li intrappolerà in una trappola mortale. In questo caso, il caramello è un grande camino, spazi aperti e luminosi, mobili di design, domotica avanzata, elettrodomestici intelligenti”, prosegue la regista Mar Targarona.

Il cast dell'horror diretto da Mar Targarona

La maledizione del cuculo (titolo originale: El Cuco. Titolo internazionale: The Cuckoo's Curse) ha un cast che include Belén Cuesta, Jorge Suquet, Hildegard Schroedter, Rainer Reiners e Chacha Huang. Belén Cuesta interpreta Anna, affiancata da Jorge Suquet nei panni di Marc. La coppia anziana, invece, è interpretata da Hildegard Schroedter (Olga) e Rainer Reiners (Hans).

Potete guardare il trailer ufficiale del film La maledizione del cuculo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.