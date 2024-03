17/22

Il figlio di King Kong (The Son of Kong) è un film del 1933, diretto da Ernest B. Schoedsack. È il sequel del film King Kong. In realtà nel film non viene confermato se il mostro protagonista sia ufficialmente il figlio di King Kong, ma è solo una supposizione dei protagonisti. In ogni caso, il gigantesco scimmione è quasi identico all'illustre predecessore, se non per il colore bianco