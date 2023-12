Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, è uscito il trailer ufficiale

Dopo aver diretto Godzilla vs. Kong, Adam Wingard è tornato dietro la macchina da presa per firmare Godzilla e Kong - Il nuovo impero, in uscita nel 2024. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen

Godzilla e Kong uniti per difendere la Terra da una minaccia inaspettata. Warner Bros. Italia ha condiviso le prime immagini di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, il film in arrivo nelle sale italiane il prossimo anno. Le immagini hanno offerto un primo sguardo sulla produzione con protagonisti due dei personaggi nipponici più famosi nell’industria dell’intrattenimento.

godzilla e kong - il nuovo impero, il trailer

Avversari in passato, alleati nel presente. King Kong e Godzilla sono stati protagonisti di film e serie TV che ne hanno decretato lo status di icone dello spettacolo. Dopo aver diretto Godzilla vs. Kong, Adam Wingard è tornato dietro la macchina da presa per firmare il nuovo capitolo dell’universo Monsterverse di Legendary Pictures. A due anni di distanza dall’uscita della pellicola, Godzilla e Kong saranno nuovamente sul grande schermo per una battaglia che li vedrà fianco a fianco, a sfidarli una presenza mai vista prima.

Il trailer appena pubblicato ha mostrato in anteprima le immagini della pellicola in cui una minaccia metterà a repentaglio il mondo conosciuto fino ad oggi, Kong e Godzilla sembreranno essere le due uniche ancore di salvezza. Scontri epici e sequenze adrenaliniche al centro del filmato.