Godzilla vs Kong, iniziate riprese del sequel. Stavolta vincerà Kong?

Sono incominciate in Australia le riprese del secondo atto della spettacolare saga cinematografica, un nuovo attesissimo capitolo che uscirà nelle sale cinematografiche a marzo 2024. Un video appena pubblicato in rete offre un assaggio di quello che sarà il grande ritorno di Godzilla o, forse, la rivincita di Kong (che nel primo film è uscito vinto)

Sono incominciate in Australia le riprese di “Godzilla vs Kong”, il secondo atto della saga cinematografica che uscirà nelle sale cinematografiche a marzo 2024. Un nuovo video appena pubblicato in rete offre un assaggio di quello che sarà il grande ritorno di Godzilla (o, forse, la rivincita di King Kong? Ricordiamo infatti che quest'ultimo è uscito sconfitto dal primo film). L’attesissimo secondo capitolo arriverà al cinema grazie a MonsterVerse di Legendary Pictures.

Ricordiamo che Godzilla and the Titans è atteso come parte della prossima serie televisiva di AppleTV+, ossia “MonsterVerse”.

Quindi questo “è un buon momento per essere un fan di kaiju”, come nota l’esperta di fumetti - e di adattamenti cinematografici e tv da essi tratti - Evan Valentine (l’ha scritto sul sito web ComicBook).



Potete guardare il video delle riprese appena iniziate di “Godzilla vs Kong” in fondo a questo articolo.



Il primo film

approfondimento Godzilla vs. Kong 2, il protagonista sarà Dan Stevens Nel primo film di quella che adesso sta per diventare una saga, l’enorme bestia protagonista (il primate, per intenderci, dato che le enormi bestie protagoniste sono due. King Kong insomma) veniva prelevata dall'Isola del Teschio per condurre un gruppo di scienziati sulla "Terra Cava”. Quest'ultima è il luogo di nascita di parecchi dei titani che vagano per il pianeta Terra all'interno del MonsterVerse.

Sfortunatamente per Kong, Godzilla non si rivela assolutamente felice di quella che vede come una competizione per la corona. Lo scettro del potere fino ad allora era stato soltanto suo, quindi i due bestioni più popolari della storia sci-fi si sono scontrati a più riprese durante il primo film.



Alla fine della pellicola, però, ad avere la meglio è risultato Godzilla. Tuttavia pare che a breve vedremo la rivincita, quella di cui tratterà questo sequel. La domanda da porsi ora è se il sovrano di Skull Island riuscirà a vincere questo secondo match.



Il video comparso in rete

approfondimento Godzilla vs. Kong, le riprese del sequel in programma in Australia 7News Brisbane, un famoso network australiano di notizie, ha condiviso in esclusiva una clip delle riprese di “Godzilla vs Kong 2” che si stanno svolgendo in questi giorni sulle spiagge dell'Australia.



“La storia d'amore di Hollywood con la Gold Coast continua. Le riprese sono iniziate in modo spettacolare per l'ultima puntata del franchise ‘Godzilla vs. Kong’, l'azione che si svolge nel cuore della glitter strip”, scrive 7News Brisbane su Twitter per presentare il video.



Nel filmato si vedono parecchi bagnanti che sembrano correre spaventati da qualcosa di mostruoso (nonché di spettacolare): Godzilla emerge dalle profondità dell'oceano.



Cosa si sa del film

approfondimento Godzilla, in produzione una serie tv del Monsterverse I dettagli relativi alla trama del sequel sono pochi, tuttavia la produzione ha confermato che il regista del crossover originale, ossia Adam Wingard, sarebbe tornato per sedersi ancora una volta sulla sedia da director. Non sarà soltanto lui a ritornare: anche l'attore Dan Stevens (“Legion” di FX e “La bella e la bestia” della Disney) si calerà nuovamente nei panni del protagonista.

Per adesso è tutto ciò che è dato sapere di questo nuovo attesissimo film.



Di seguito potete guardare il video delle riprese appena iniziate di “Godzilla vs Kong”. La clip - in esclusiva per 7News Brisbane - è stata condivisa dagli account social del network giornalistico.



Hollywood's love affair with the Gold Coast continues. Filming has begun in spectacular style for the latest instalment of the 'Godzilla vs. Kong' franchise, the action taking place in the heart of the glitter strip. https://t.co/VZ3A1cpmr5 @Amelia_Adam7 #7NEWS pic.twitter.com/fiwjuti8XT — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 29, 2022