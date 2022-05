Godzilla vs. Kong 2, il protagonista sarà Dan Stevens

Dopo il successo di Godzilla vs. Kong, Adam Wingard è pronto per tornare dietro la macchina da presa per regalare nuove emozioni al pubblico di tutto il mondo. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’inizio della produzione del sequel svelandone anche il protagonista, ovvero Dan Stevens .

Stando a quanto riportato, la produzione dovrebbe prendere avvio in Australia quest’anno, più precisamente in estate, non ci sono però informazioni per quanto riguarda la sinossi ed eventuali altri nomi del cast, non resta quindi altro da fare che attendere per poter concorre tutti gli sviluppi futuri.