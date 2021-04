Godzilla VS. Kong, distribuito un nuovo trailer della pellicola

Cresce sempre di più l’attesa per il nuovo capitolo dell’universo MonsterVerse . Nelle scorse ore Warner Bros. Italia ha condiviso un nuovo trailer della pellicola che sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio a partire dal 6 maggio.

Godzilla VS. Kong, svelata la data di uscita del film in Italia

Godzilla VS. Kong, la trama

approfondimento

Godzilla Vs Kong, un lungo sguardo dietro le quinte: VIDEO dal set

Warner Bros. Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale del film nella didascalia del video, questo l’incipit: “Due leggende si scontrano in Godzilla vs. Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico”.

In seguito, il testo riporta: “Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra”.