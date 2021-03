Godzilla Vs Kong, un lungo sguardo dietro le quinte: VIDEO dal set

Manca poco all’arrivo di “Godzilla Vs. Kong” nel mercato statunitense, con l’approdo su HBO Max previsto per il 31 marzo 2021 . Lo scontro tra i due titani è particolarmente atteso dai fan e promette spettacolo.

Godzilla Vs. Kong, record in Cina

approfondimento

Il vero debutto di “Godzilla Vs. Kong” è già avvenuto in Cina, dove ha fatto registrare numeri a dir poco ottimi, considerando il particolare periodo storico. Se “Tenet” aveva ottenuto 30 milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione, la creatura di Warner Bros e Legendary Pictures ha raccolto ben 70 milioni di dollari. Un segnale positivo per l’intero settore, che guarda con speranza alla seconda fase del 2021 per dare il via a un lento ritorno alla normalità.

Per quanto concerne la trama, sono poche le indiscrezioni. Ecco però la sinossi ufficiale. Godzilla e Kong sono creature mitiche e si ritroveranno l’una dinanzi all’altra, dando vita a uno scontro senza precedenti. Il destino del mondo è in bilico.

I protettori di Kong sono pronti a cimentarsi in un pericoloso viaggio al suo fianco, pur di ritrovare la sua vera casa. Insieme a loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale Kong ha stretto un forte legame. Si ritroveranno però sul proprio cammino un Godzilla follemente infuriato, intento a seminare distruzione in ogni dove. Lo scontro è inevitabile ma soprattutto istigato da forza invisibili. Questo non è altro che un primo passo in direzione del grande mistero che giace nelle profondità della Terra.

