Godzilla VS. Kong, online un nuovo poster

Una battaglia che vedrà sfidarsi due protagonisti indiscussi del mondo dell’intrattenimento, grande successo per la nuova locandina pubblicata da Dolby Cinema

Cresce l’attesa per la pellicola che vedrà contrapposti due dei protagonisti più celebri nel mondo dell’intrattenimento, da un lato King Kong , dall’altro Godzilla in una battaglia senza esclusione di colpi. Nelle scorse ore Dolby Cinema ha pubblicato un nuovo poster della pellicola che ha aumentato ancora di più la curiosità degli spettatori.

Lo scatto ha immediatamente ottenuto un ottimo responso tanto da contare al momento più di 4.000 like.

Godzilla VS. Kong è uno dei titoli più attesi del momento, grazie anche a una serie di trailer che hanno mostrato le prime adrenaliniche scene, nel cast troviamo Alexander Skarsgård ( FOTO ), Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Elza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e DemiáN Bichir.

Godzilla VS. Kong, il film

Dopo uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha comportato una serie di slittamenti per il mondo della settima arte, il film farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America e su HBO Max il 31 marzo.

La pellicola è il quarto titolo dell’universo MonsterVerse che ha incassato centinaia di milioni di dollari con i titoli precedenti. Infatti, nel 2014 Godzilla ha ottenuto oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale, sulla stessa lunghezza d’onda il successivo Kong: Skull Island, grande successo anche per Godzilla II - King of the Monsters che ha superato 380.000.000 di dollari di incasso nel 2019.