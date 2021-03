Godzilla VS. Kong, pubblicati due nuovi poster del film

Godzilla VS. Kong è uno dei titoli più attesi del momento. Nelle scorse ore Legendary ha pubblicato due nuovi poster della pellicola che verterà sullo scontro titanico tra due protagonisti assoluti del mondo dell’intrattenimento.

Nel giro di poco tempo il post ha ottenuto oltre 28.000 like e numerosi commenti.

Da un lato King Kong, apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1933, dall’altro un Kaijū che ha conquistato tutti con la pellicola del 1954. Il film vedrà le due creature scontrarsi in una battaglia all’ultimo colpo.

Godzilla VS. Kong, il film

Godzilla VS. Kong è il quarto titolo dell’universo MonsterVerse, aperto con Godzilla nel 2014 e continuato da Kong: Skull Island e da Godzilla II - King of the Monsters, distribuiti rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Il film potrà contare sulla presenza di un cast composto da celebri stelle di Hollywood, tra loro Alexander Skarsgård (FOTO), Millie Bobby Brown e Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Elza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demiá Bichir.