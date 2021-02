Godzilla vs. Kong: pubblicati due spot del film

La pellicola di Adam Wingard sarà al cinema e su HBO Max il 31 marzo 2021. Per l’occasione sono state diffuse due clip con scene inedite Condividi:

In attesa del 31 marzo, data d'uscita di “Godzilla vs. Kong”, sono stati diffusi altri due spot che mostrano i due titani durante uno scontro a Hong Kong. “Godzilla vs. Kong”, gli spot I due nuovi spot sono stati realizzati per il mercato asiatico e mostrano alcune sequenze inedite. I video mostrano i due giganteschi mostri mentre si affrontano in mezzo all'oceano.

C'è grande attesa per questo film, sul quale aveva puntato gli occhi anche Netflix che, a novembre, aveva persino offerto 200-250 milioni di dollari sperando di ottenere i diritti allo streaming. WarnerMedia però ha preferito proporre “Godzilla vs. Kong” sulla propria piattaforma HBO Max, mantenendo al contempo la tradizionale distribuzione nelle sale (dove possibile). Una delle curiosità più interessanti dagli spot è vedere Kong usare il linguaggio dei segni. Il secondo trailer del film aveva fatto capire che Jia usa il linguaggio dei segni per comunicare con lui, e adesso sappiamo che anche il gigantesco gorilla può comunicare in questo modo. Nello spot tv, Kong forma a gesti la parola “Home”. Nel secondo video assistiamo alla battaglia dei due mostri, e si conclude con un primo piano dei due furiosi titani mentre ruggiscono l'uno contro l'altro, con gli imponenti musi a pochi metri di distanza. Dagli spot abbiamo inoltre appreso che dovrebbe quasi certamente comparire sul grande schermo Mechagodzilla e che si arriverà anche nella Terra Cava, lo spazio tra il Nucleo della Terra e il Mondo della Superficie che è culla della civiltà dei Titani, dove ci saranno anche altre terrificanti creature.

“Godzilla vs. Kong”, la sinossi approfondimento Godzilla VS. Kong: un nuovo trailer internazionale Questa la sinossi ufficiale di “Godzilla vs. Kong”: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.