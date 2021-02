Godzilla VS. Kong: un nuovo trailer internazionale

Sta per tenersi l’epica battaglia tra due icone nel mondo dell’intrattenimento, un nuovo filmato ha svelato dettagli sul film con protagonista Alexander Skarsgård

Un trailer esplosivo con sequenze inedite. Una delle pellicole più attese dell’anno sta per fare il suo arrivo, nel frattempo un nuovo filmato ha conquistato grande attenzione.

Poche ore fa un nuovo trailer di Godzilla VS. Kong ha attirato la curiosità del pubblico di tutto il mondo, infatti il filmato ha riportato l’attenzione sulla pellicola mostrando scene non incluse nel filmato pubblicato nei giorni precedenti.

Due protagonisti assoluti del mondo dell’intrattenimento sono pronti per una sfida epica, titanica e senza esclusione di colpi. Da un lato troviamo Godzilla, uno dei più celebri Kaijū dell’industria giapponese che ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1954 con il film divenuto un vero e proprio cult, dall’altro King Kong, la cui prima apparizione cinematografica risale al 1933 .

Godzilla VS. Kong è il titolo del film che sbarcherà prossimamente al cinema, nei giorni scorsi Warner Bros. Italia ha pubblicato il trailer della pellicola riscuotendo immediatamente un successo straordinario, infatti il video ha ottenuto più di quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.

Godzilla vs Kong, tanta storia dietro questo film atteso nel 2021

Godzilla VS. Kong: il film

"Godzilla vs. Kong" il trailer del film in sala nel 2021

Godzilla VS. Kong è il quarto capitolo dell’universo MonsterVerse, avviato nel 2014 con Godzilla e portato avanti tre anni dopo da Kong: Skull Island e nel 2019 da Godzilla II - King of the Monsters.

La nuova pellicola, diretta da Adam Wingard, classe 1982, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi e su HBO Max il 31 marzo, dopo uno slittamento causato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il film vedrà come protagonista il divo svedese Alexander Skarsgård (FOTO), al suo fianco Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Elza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e DemiáN Bichir.