Godzilla vs. Kong: anticipata la data di uscita

Godzilla vs. Kong: la data di distribuzione

approfondimento

Godzilla vs. Kong è tra i film più attesi dell’anno vista la presenza di due protagonisti assoluti del mondo dell’intrattenimento che nel corso degli anni hanno dato vita a veri e propri franchise a livello mondiale. La pellicola, inizialmente prevista per il 21 maggio, subirà un netto cambiamento per fare il suo debutto sul grande schermo e su HBO Max il 26 marzo, come riportato dal magazine.

Il film vedrà protagonista un cast corale formato da alcuni dei nomi più scintillanti, amati e popolari del mondo dorato di Hollywood, ovvero Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown (FOTO) e Rebecca Hall. Per quanto riguarda la regia, la pellicola è stata firmata da Adam Wingard.