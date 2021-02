Godzilla vs Kong, il nuovo trailer del film

Con la data d'uscita in avvicinamento, gli appassionati non attendevano altro che nuove foto dal set o poster del film. Del tutto a sorpresa è invece stato rilasciato un nuovo trailer.

Aumenta l'hype dei fan per " Godzilla vs Kong ". Uno scontro tra titani atteso per il 31 marzo 2021 , dopo un leggero rinvio. La pellicola sarà proiettata nei cinema aperti al mondo e, soprattutto, su HBO Max, come da accordi presi da Warner con la piattaforma.

approfondimento

Godzilla vs Kong, il trailer

Un minuto ricco di azione ma soprattutto di scene inedite. Una vera e propria goduria per gli amanti del genere. Con queste nuove scene proposte si vuole chiaramente giocare con il pubblico, ormai sempre più diviso in merito all'esito dello scontro titanico. Chi vincerà tra Godzilla e Kong? Gli schieramenti si sono già formati. Dopo un primo trailer in favore di Kong, per così dire, questo secondo lo vede in chiara difficoltà. Non resta che attendere l'arrivo del film completo e lasciarsi stupire dall'esito scelto dagli sceneggiatori.

Nel trailer è inoltre possibile vedere come Kong sia in grado di comunicare con un solo essere umano. Si tratta di una bambina che, in lacrime, gli chiede dI fare attenzione in battaglia. Sa bene come possa seriamente mettere a repentaglio la propria vita.