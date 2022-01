Godzilla, in produzione una serie tv del Monsterverse

Matt Fraction e Chris Black creatori dello show

Creatori della serie sono Matt Fraction, autore di fumetti come Hawkeye e produttore, e Chris Black (Star Trek: Enterprise), che sarà impegnato come showrunner. Si tratta della seconda serie collegata al MonsterVerse a essere annunciata dopo che un anno fa Netflix aveva presentato il suo progetto per la serie animata Skull Island. Il progetto non ha ancora un titolo. L’ultima apparizione di Godzilla sullo schermo è avvenuta al cinema, nel 2021, con Godzilla vs. Kong, pellicola capace di incassare 467 milioni di dollari globali in piena pandemia.